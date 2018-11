Une formation en ligne pour les pilotes de drone de loisir

Une évolution prévue depuis 2 ans

Vous êtes un amateur de drone à titre de loisir ? Alors il va bientôt falloir retourner sur les bancs de l’école, même si celle-ci est virtuelle. Loin d’être une surprise, cette nouvelle étape a été rendue obligatoire par la loi du 24 octobre 2016, mais elle est désormais accessible depuis le 7 novembre dernier à travers la plateforme Fox Alphatango.

Concrètement, vous allez devoir subir une véritable formation, pour tous les particuliers de plus de 14 ans qui veulent faire voler un drone dont le poids au moment de décoller est supérieur à 800 grammes. Vous avez jusqu’au 26 décembre pour vous mettre en règle. Passée cette date, une contravention est au programme. De plus, vos drones devront aussi être enregistrées sur le même site.

Quelques drones dans le viseur

A quoi faut-il donc vous attendre ? C’est tout d’abord un tutoriel de 15 minutes avec six modules particuliers. Au programme des informations sur les bonnes pratiques (vie privée, vol à vue…), l’interdiction de survoler les zones sensibles ou encore la hauteur maximale de vol.

Pour obtenir l’attestation de réussite, vous n’aurez pas le droit à l’erreur. Il faudra répondre aux 20 questions du QCM sans vous tromper une seule fois. Bon autant vous le dire tout de suite, cela ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Le cas échéant, il ne vous restera plus qu’à vous entraîner sur DJI Flight Simulator, le simulateur de drones.

Dans les faits très peu de drones de loisir devraient vraiment être concernés. Les plus récents ont tous un poids inférieur à celui fixé par le minimum. En revanche les Phantom 3 (1.200 grammes) et Phantom 4 (1.380 grammes) sont eux bel et bien concernés. A terme, le poids maximum devrait probablement descendre. Au niveau américain ou européen, la limite est fixée à 250 grammes. Alors prêts à passer votre permis de pilote de drone ?

