Une mini-série sur le fondateur de Fox News

Et c’est tout simplement Russel Crowe qui va se glisser dans ses bottes… On vous dit tout sur ce projet de série.

Un personnage polémique

C’est la chaîne favorite de Donald Trump. En France, on connaît surtout Fox News pour ses excès, quand elle parle par exemple des « no-go zones » en France. On peut aussi penser aux dérapages récents sur les migrants. Mais, outre-Atlantique, Fox News est une institution. Certes, elle a perdu son lustre d’antan mais elle reste un repère pour une partie des Américains. Résultat, Russel Crowe va se plonger dans noirs secrets de sa fondation en réalisant un biopic sur Roger Ailes, son fondateur.

Pour Russel Crowe, c’st un choix qui reste surprenant. L’acteur est plutôt habitué aux plateaux de cinéma qu’à ceux des séries. Il n’a d’ailleurs pas joué dans une série depuis 2012. Autant dire que les créateur du projet ont du se montrer particulièrement convaincants.

Une série pour Showtime

L’un d’entre eux est Gabriel Sherman, journaliste du New York Magazine et qui a écrit un livre détaillé « The Loudest Voice in the Room ». Il aurait d’ailleurs co-écrit le premier épisode avec Tom McCarthy, le réalisateur de Spotlight. L’histoire devrait être racontée à travers les points de vue de différents personnages. Au programme, la fondation de la chaîne mais aussi le divorce, les accusations de harcèlement sexuel et ses problèmes de santé.

C’est la chaîne Showtime qui va assurer la diffusion de cette mini-série qui ne devrait compter que 8 épisodes. « À bien des égards, la collision entre les médias et la politique est venue définir le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Nous avons vu ce phénomène à l’écran dès l’histoire de Charles Foster Kane, et il trouve une incarnation contemporaine dans l’ascension et la chute de Roger Ailes. Avec Russell Crowe dans le rôle principal, cette série limitée promet d’être une histoire marquante pour notre époque » a détaillé David Nevins, le patron de ShowTime dans un communiqué repris par Première.