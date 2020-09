Une nouvelle gamme d’accessoires et de mobilier gaming bientôt chez… IKEA !

IKEA a déjà mis un pied dans la domotique et la réalité augmentée, mais voilà que le géant suédois du meuble en kit (et de la boulette au boeuf) souhaite investir massivement un autre marché : le gaming. Pour cela, IKEA officialise un tout nouveau partenariat avec la marque ASUS, et sa division Republic of Gamers (ou ROG) pour la mise au point de différents accessoires et autres meubles dédiés aux amoureux du jeu vidéo.

IKEA et ROG bientôt au service des gamers

Selon IKEA, environ un quart de la population mondiale, soit environ 2,5 milliards de personnes, sont des gamers, et leurs besoins en matière d’équipement ont jusqu’à présent été négligés. C’est pourquoi le groupe n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui son partenariat avec ASUS ROG, pour « lancer la première série de produits conçus spécifiquement pour les joueurs, afin d’amener le confort de l’expérience de jeu à un nouveau niveau. »

Evidemment, IKEA promet des produits abordables, et souhaite proposer un catalogue d’environ 30 produits. IKEA souhaite évidemment combiner son expertise en matière d’ameublement de la maison, avec celle de ROG pour créer une expérience de jeu exceptionnelle. L’objectif est donc de fournir à la fois des meubles confortables et conçus pour augmenter les performances, tout en s’intégrant parfaitement aux habitations.

Le tout est actuellement en cours de développement du côté de chez IKEA Product Development Center, à Shanghai, en Chine. A l’heure actuelle, impossible de savoir quels seront les produits proposés par cette collaboration entre IKEA et ROG, mais on peut s’autoriser à penser que le tout aboutira sur divers modèles de bureaux et chaises de gaming.

A noter que récemment, une autre collaboration a également fait parler d’elle, puisque le groupe Logitech s’est associé à Herman Miller pour mettre au point une chaise gaming. L’approche d’IKEA se veut toutefois très différente, puisque le fauteuil de jeu Embody est affiché au prix de 1320€, contre 1135€ pour le bureau gaming Nevi. Les premiers produits IKEA/ROG devraient être lancés en Chine en février prochain, et disponibles dans le reste du monde en octobre de la même année.