Ikea travaille sur des meubles robotisés pour les petits logements

Le géant suédois des meubles a lancé un partenariat avec une entreprise spécialisée pour mettre au point une ligne de meubles robotisés destinés aux petits appartements.

Des meubles robotisés Ikea pour les petits appartements

Ceux qui vivent dans un petit appartement le savent bien. Chaque mètre carré est important et les meubles peuvent prendre une place vraiment envahissante. Un lit, un canapé ou une garde robe peuvent prendre beaucoup de place. Aussi, Ikea planche sur une ligne de meubles robotiques, afin de donner une sensation de plus d’espace dans les logements de petite taille.

Le géant suédois a annoncé hier un partenariat avec Ori, une start-up américaine qui développe des meubles robotisés destinés à relever les défis de la vie dans les petits appartements. IKEA et Ori espèrent présenter leur nouvelle ligne, baptisée ROGNAN, dans le courant de l’année 2020. Le terme de meubles robotiques est un peu exagéré toutefois. Nous sommes très loin de la science-fiction. Il s’agit, en réalité, de meubles sur roues ou rails qui peuvent se déplacer et s’escamoter.

Un exemple donné par Ikea de meubles robotisés est une garde-robe géante avec un canapé d’un côté et un lit de l’autre. En appuyant sur un bouton, le lit se glisse sous l’unité et ouvre l’espace au sol. Toute l’unité glisse sur les rails et, avec beaucoup de rangement, il y a un bureau escamotable. Ikea explique que des meubles essentiels comme, par exemple, un canapé, un lit, une armoire et un bureau prennent facilement 10 mètres carrés au sol d’espace. Dans un petit logement, cela réduit de beaucoup la place restante, surtout qu’il faut aussi penser à un passage entre les meubles.

Une nécessité pour les petits logements

Ikea a constaté que de plus en plus de personnes affluent dans les zones urbaines et que cette pression démographique joue sur les prix de l’immobilier et de la location. De nombreuses personnes se voient donc obligées de prendre un logement de petite taille. Les meubles robotisés sont donc idéaux pour optimiser au mieux l’espace au sol et offrir une solution adaptée aux petites superficies. Il faudra toutefois patienter l’année prochaine pour acheter des meubles de la ligne ROGNAN. Ikea a toutefois promis à nos confrères qu’il communiquerait davantage d’informations cet été.