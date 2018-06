Une saison 4 déjà commandée pour la Casa de Papel ?

Sérieusement ? C’est la première réaction qui nous vient à l’idée d’une 4e saison de la Casa de Papel.

Un concept fou ?

On a l’impression que la Casa de Papel est désormais devenue la nouvelle série « in ». Loin de retomber, la passion pour la série initialement diffusée en Espagne puis reprise par Netflix continue de monter en puissance. Il y a tout d’abord eu ces deux premières saisons (une seule en fait divisée par la plateforme). Une surprise comme sait en dégoter Netflix qui a déferlé sur nos écrans sans prendre le temps de ralentir.

On pensait pourtant, en avoir fini à ce moment-là avec la série. Sans spoiler, on peut le dire, le show a une fin. Du genre qui clôt complètement l’arc narratif. Mais, Netlix a décidé de capitaliser sur ce petit trésor. Résultat, après de longues négociations, le créateur Alex Piña a lâché la bombe. Une troisième saison serait réalisée pour la série. Bien entendu, les fans se réjouissent. Les rumeurs se multiplient très vite sur l’histoire de cette nouvelle saison.

Mais, alors que l’on commence tout juste à se faire l’idée, on apprend qu’une 4e saison serait déjà dans les cartons. C’est ce qu’a expliqué le créateur au site Pure Break. Présent au festival de Monte-Carlo,i il a ainsi expliqué :« On pense à la troisième et à la quatrième saison, on pense à cela de façon globale ».

Même les bonnes choses doivent avoir une fin

Bien sûr, tant qu’elle n’est pas confirmée par Netflix, rien n’est encore sûr. Il semblerait selon les rumeurs venues des US que la plateforme ne serait pas insensible à l’idée. Une évidence au vu de l’attrait de la série pour les membres.

Pour autant, est-ce vraiment une bonne chose ? Avec une saison 3, la Casa de Papel prend déjà le risque de la saison de trop. Sans mentir, on peut dire que certains épisodes originels étaient déjà un peu poussifs. On sentait que la série « tousssotait » sur la fin. Vouloir pousser trop loin pourrait bien être une erreur. Mais, pour l’heure, les fans ont des étoiles dans les yeux. Et c’est bien le plus important.