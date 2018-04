Une semaine spéciale Kanto pour Pokémon Go

Vous êtes en manque de Pokemon de la première génération ? Pour vous les seuls vrais starters sont Carapuce, Salamèche et Bulbizarre ? On a une bonne nouvelle pour vous. Niantic multiplie les événements. Le nouveau, lancé hier et qui va durer jusqu’au 17 met à l’honneur les Pokemons de première génération.

Plus de Pokémon de première génération

Au programme notamment, la possibilité d’en rencontrer beaucoup plus, notamment les starters. Une vraie bonne nouvelle pour les nostalgiques/ puristes puisqu’ils avaient un peu disparu dans la masse ces derniers temps. Cela devrait permettre de leur redonner un vrai coup de projecteur.

Toujours dans cette « vibe » première génération, des Ronflex et Ptera vont renforcer vos équipes dans les arènes de combat. Vous allez aussi récupérer le double de bonbons lors de vos actions. Et autant vous dire qu’avec le community day (on vous explique plus bas), ça ne sera pas du luxe. N’oubliez pas de faire un peu de tri dans votre boîte de stockage. Ce serait dommage de gaspiller…

Le community day en ligne de mire

La journée la plus attendue, c’est le 15 avril avec un nouveau Community Day. Cette fois, il sera consacré à Wattouat, comme on le sait depuis le mois de décembre. Le pokémon de seconde génération et ses deux évolutions (Lainergie et Pharamp) devraient vous occuper ce jour-là. Le Wattouat de base sera disponible un peu partout, charge à vous d’avoir les bonbons pour le faire évoluer dans la journée. Si vous y arrivez, il obtiendra l’attaque Dracochoc.

Bonus non négligeable pendant cette journée, les œufs seront pressés d’éclore. Ils s’ouvriront 4 fois plus vite. Donc gardez vos incubateurs et tentez d’en faire éclore le plus possible. Cela vous permettra avec un peu de chance d’enrichir votre Pokédex ou d’avancer dans la mission spéciale de Mew « Une découverte fabuleuse« . Rendez-vous dimanche 15 avril, de 11h à 14h !