Une simple erreur Excel coûte plus de 150 millions de dollars à cette entreprise

Existe-t-il un logiciel plus barbant qu’Excel ou ses alternatives ? Sans remettre en question la quantité de tâches réalisables avec un tableur, il est souvent très peu plaisant de passer des journées entières à remplir des cellules. Pourtant, il faut être très concentré lorsque c’est le cas, puisqu’une simple erreur de saisie peut coûter cher à votre entreprise. Récemment, la société NHS Lothian en a fait les frais.

L’enquête révèle qu’une simple erreur de tableur a entraîné le retard de l’ouverture d’un hôpital à Edimbourg l’année dernière. Ce retard a finalement coûté plus de 150 millions de livres sterling à la société. Cet hôpital pour enfants devait initialement ouvrir à l’automne 2017, mais une série de problèmes dont cette erreur humaine via un tableur, a bouleversé les plans de l’ouverture. Cette enquête menée par la société de services professionnels Grant Thornton révèle qu’une série de défaillances ont empêché l’ouverture de cet hôpital. Et notamment en matière de ventilation, un point qui est primordial on l’a vu en cette période de pandémie.

Une erreur humaine.

Grant Thornton écrit dans son rapport : « Il semble, d’après notre examen, qu’il s’agisse d’une erreur humaine consistant à copier les critères de ventilation génériques des salles à quatre lits dans les détails des salles de soins intensifs ».

L’ouverture officielle, prévue pour l’automne de cette année, fera l’objet d’un nouvel examen, en tenant compte des considérations liées aux coronavirus. Calum Campbell, directeur général du NHS Lothian a déclaré : « Des recommandations ont été faites en ce qui concerne la prise de décision, la clarté, l’engagement clinique et la participation de conseillers externes. Certains domaines identifiés ont déjà été traités et d’autres seront mis en œuvre dans les délais convenus afin de garantir que les futurs projets d’investissement en bénéficieront ». Selon lui, cette enquête a permis de repérer de potentielles erreurs et donc d’éviter de dépenser encore plus d’argent à l’avenir.