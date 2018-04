Une université pour apprendre à jouer aux jeux vidéo en Chine

Vous en rêviez, la Chine l’a fait ! La première université pour apprendre à jouer aux jeux vidéo est née… C’est un cours qui a été lancé au mois de septembre dernier. Après six mois, la Lanxiang Technical School, dans la province de Jinan en Chine se trouve désormais à la moitié de sa première promotion. Dans cette classe très spéciale, les élèves y apprennent en effet à jouer aux jeux vidéo. Cela donne envie de reprendre les études !

Cette première année est en l’occurrence dédiée à quasi 100% au gaming. Théorie et pratique sur des jeux comme Overwatch, Counter-Strike ou encore League of Legends.

Un cursus plus large que simplement les jeux vidéo

Le cursus est prévu pour durer 3 années. Toutefois, les deux suivantes permettront aux élèves d’avoir une formation plus large. Au programme des cours de marketing, communication, organisation d’événements… La crème de la crème recevra aussi un entraînement spécifique pour les aider à devenir professionnels. 50 élèves font partie de cette première promotion selon nos collègues du South China Morning Post.

Les coûts de scolarités sont de 13.000 yuans (environ 1.680 € par an). A terme, l’objectif semble être de former 1.000 élèves par an.

L’objectif des Jeux Asiatiques 2022

Bien sûr, le plus difficile semble avoir été de convaincre les parents. Pour beaucoup, les jeux vidéo sont avant tout un divertissement. Mais, les choses changent peu à peu, en Chine et dans le reste du monde. Selon les analystes, le pays va connaître un véritable boom de l’eSport dans les prochaines années. Le succès de certains jeux de Tencent par exemple constitue à ce niveau une véritable preuve. Au championnat du monde de League of Legends, 40.000 spectateurs étaient au rendez-vous il y a quelques mois.

Surtout, l’eSport va bientôt prendre une importance croissante d’un point de vue politique. Les Jeux Asiatiques de 2022 verront l’inscription de cette discipline au programme. Les meilleurs auront donc le droit à une véritable médaille d’or. Le gouvernement devrait lui y voir une nouvelle façon de faire briller le pays au niveau régional.