USA : pour la première fois depuis 34 ans, les ventes de vinyle dépassent le CD

C’est un résultat que personne n’avait vu venir et une première depuis l’année 1986. La Recording Industry Association of America (RIAA), l’association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l’industrie du disque aux États-Unis, a publié son rapport sur les ventes de l’industrie musicale pour le premier semestre. Il en ressort que le vinyle a dépassé le CD au cours des six premiers mois de 2020.

Le streaming se taille plus que jamais la part du lion

Dans le détail, les ventes de vinyles ont augmenté de 4% en comparaison de la même période en 2019 et s’établissent à 232 millions de dollars. En tout, cela pèse pour 62 % des revenus physiques sur ce premier semestre, mais c’est une goutte d’eau dans le chiffre d’affaires global du secteur : 4 %.

Les ventes physiques ont en tout généré 376 millions de dollars de recettes, en baisse de 23 % d’une année sur l’autre. Comme le soulignent nos confrères d’Engadget, la pandémie de Covid-19 est passée par là et les clients fréquentent beaucoup moins les magasins spécialisés. Autant dire que cela met encore plus à mal une industrie déjà en grande difficulté au cours de ces dernières années.

Autre constatation qui est loin d’être surprenante : le boom du streaming. Des services tels que Spotify tirent ainsi leur épingle du jeu. Le géant suédois a 12 millions d’abonnés Premium supplémentaires en six mois pour un total de 138 millions à l’échelle mondiale. Ces clients payants deviennent d’ailleurs de plus en plus nécessaires car les revenus publicitaires générés par le streaming musical sont eux en baisse de 3 % d’un an sur l’autre aux États-Unis.

Pour rappel, cette évolution favorable au vinyle ne date en tout cas pas d’hier. Dès 2012, il devenait le support musical dont les ventes avaient le plus progressées aux USA pour atteindre un total de 3,2 millions d’unités vendues cette même année.