Vente Flash Amazon : 10 offres de Noël à ne pas louper ce jeudi 🔥

Entre le 9 et le 22 décembre, Amazon organise ses Ventes Flash de Noël. Cette opération spéciale est le prolongement du fameux Black Friday, et elle met en avant tous les jours de nouveaux deals éphémères très généreux sur les plus belles marques dans le monde. Pour ce jeudi matin, nous vous avons fait une liste des offres à ne surtout pas manquer.

Dernière mise à jour : jeudi 12 décembre, 6h44

Comme son nom l’indique, les Ventes Flash de Noël sur Amazon ne sont autre que des promotions exclusives et ponctuelles qu’il faut saisir vite. Tous les matins, le géant du e-commerce propose une nouvelle sélection de produits avec une réduction très ponctuelle. Ce matin, on peut voir par exemple la gamme de produits Bose ou encore les SonyPS4 et la Microsoft Surface Pro 7 être en promotion.

Amazon sublime les fêtes pour Noël

Pour continuer à maintenir son avance sur le marché français, le leader Amazon n’hésite pas à attirer le public avec des offres choc sur des marques très en vogue. Entre le Black Friday et ces Ventes Flash de Noël, le marchand en ligne n’a pas hésité à casser le prix de marques aussi prestigieuses que Apple, Microsoft ou encore Samsung. Ce jeudi encore, il y a de très belles opportunités à saisir.

Alors que les manifestations continuent de pénaliser les boutiques physiques, les e-commerçants profitent pleinement du mois de décembre pour séduire les français. Pour renforcer encore leur position, certains à l’instar d’Amazon organisent des promotions tout au long du mois pour offrir un argument supplémentaire aux plus frileux.

Il faut dire que quand on voit jusqu’à -25% de réduction sur la marque Apple pendant les Ventes Flash de Noël sur Amazon, il est difficile de résister. Cela concerne aussi bien les fameux MacBook Pro (y compris la toute récente version 16″ qui bénéficie de 200€ de remise sur Amazon) que les iPhone 11, les iPhone XR, les AirPods 2 ou encore les iPad Pro. Si la marque Apple est un exemple, d’autres marques emblématiques voient également le prix de leurs produits baisser.

Jusqu’à -70% pour ces nouvelles Ventes Flash

Bien souvent, on voit des marchands avancer des pourcentages de réduction très élevés pour les soldes ou le Black Friday. Dans la réalité, il y a très peu de remises sur les grandes marques. Pendant les Ventes Flash de Noël sur Amazon, c’est (pour une fois) différent. En effet, les consoles comme la Sony PS4 ou la Xbox One – qui sont pourtant deux grandes références ultra populaires à Noël – voient leur prix chuter jusqu’à -50%. Pareil pour les enceintes et casques Bose ou encore les appareils photos Nikon.

Comme vous l’avez compris, Amazon montre son plus beau visage pour ces Ventes Flash de Noël. Il ne laisse au final pas beaucoup de chance à ses concurrents sur le marché français comme Cdiscount, Fnac, Boulanger, Darty ou encore les acteurs plus traditionnels pour se positionner. Après avoir réalisé un Black Friday record, Amazon est donc encore une fois aux avant-postes.

Évidemment, il faudra sortir de son confort pour les ventes flash : elles ne durent pas longtemps et elles sont soumises à des ruptures de stock. Il faut donc être très rapide pour profiter de -30%, -40% voire davantage sur les grandes marques. Depuis le début de l’opération Ventes Flash de Noël chez Amazon, bon nombre de produits ont été écoulés, et affichent désormais leur indisponibilité.

Pour être sûr de sécuriser ses cadeaux de Noël à un prix avantageux, il faut donc être vif. Si toutefois vous regrettez votre achat, Amazon vous laisse toutefois une période de 30 jours durant laquelle vous pouvez retourner ce dernier. Cela vous emmène donc au delà de Noël et des fêtes de fin d’année. Donc même si le bénéficiaire est déçu du cadeau, vous pouvez toujours le renvoyer et obtenir un remboursement. Ainsi, vous n’avez aucun risque sur vos cadeaux de Noël.

Une liste tenue à jour

Si vous n’avez pas beaucoup de temps à consacrer aux Ventes Flash de Noël sur Amazon, nous avons mis en place une liste qui est tenue à jour et qui vous permet de voir les meilleurs deals en direct sur les plus belles marques. En fonction des ruptures de stock et des nouvelles arrivées, nous la mettons à jour pour le plus grand plaisir de nos lecteurs. Si vous appréciez cela, n’hésitez pas à mettre cette page dans vos favoris.

Pour ceux qui ont un peu plus de temps, nous les invitons vivement à aller faire un tour par eux-mêmes sur Amazon pour découvrir les ventes flash spéciales de ce mois de décembre. Il y a vraiment de belles affaires à saisir. Même si elles ne sont pas mises en avant dans la section « ventes flash de Noël » du site, il vous suffit de taper le produit que vous cherchez dans la barre de recherche pour voir s’il est éligible à une remise.

Typiquement, le dernier casque sans fil de Bose, le Headphones 700, est en promotion de 20% sur Amazon – même s’il n’est pas présent dans la section officielle de toutes les promotions. Il y a pourtant une catégorie dédiée à tous les produits américains Bose, à l’instar du précédent casque QC 35 II, ou les enceintes portables SoundLink Revolve. Pour les curieux, cela ne prendra que quelques minutes pour découvrir les bonnes affaires sur le site.

