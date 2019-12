Ventes Flash de Noël Amazon : les 7 meilleures offres pour mardi 🔥

C’est le deuxième jour des ventes flash de NoĂ«l sur Amazon. Le cyber-marchand propose en ce moment des remises Ă©phĂ©mères sur les plus grandes marques du monde et Ă travers toutes les catĂ©gories de produits. Ci-dessous, nous avons fait pour vous une sĂ©lection de bons plans pour ce mardi. Elle est mise Ă jour en temps rĂ©el selon les expirations et ruptures de stock.

Voir toutes les offres

Ventes Flash de Noël Amazon : les offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : mardi 10 décembre, 10h02

Entre le 9 et le 22 dĂ©cembre, Amazon tiendra son opĂ©ration Ventes Flash de NoĂ«l avec des dizaines de milliers de produits en promotion. Attention, le marchand aura les meilleures offres au dĂ©but de l’Ă©vĂ©nement : plus on se rapprochera de la fin, plus les stocks seront limitĂ©s et les plus belles marques n’y seront plus. C’est donc en ce dĂ©but de mois qu’il faut saisir sa chance pour faire de beaux cadeaux de NoĂ«l Ă prix avantageux.

Amazon enchaine suite au Black Friday

En novembre, Amazon a rĂ©alisĂ© un grand Black Friday avec des centaines de milliers de rĂ©ductions sur toutes les plus grandes marques. Que l’on aime ou non cet Ă©vĂ©nement, il faut reconnaĂ®tre que la plus grande majoritĂ© des rĂ©fĂ©rences disponibles Ă©taient en promotion – ce qui a permis Ă beaucoup d’entre nous de faire des Ă©conomies. Avec les Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon, le gĂ©ant du e-commerce veut prolonger l’opĂ©ration.

Ces ventes flash ont dĂ©butĂ© hier sur Amazon, et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elles sont très attractives pour le public français. En effet, les pourcentages de rĂ©duction observĂ©s sont parfois mĂŞme plus Ă©levĂ©s que pendant le Black Friday. C’est donc un argument convaincant qui pourrait attirer les retardataires – ou ceux qui ont du mal Ă faire leurs courses de NoĂ«l en raison des grèves.

Par ailleurs, ces Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon ne concernent pas que l’Ă©lectronique – loin de lĂ ! En effet, le cyber-marchand propose des remises Ă travers toutes ses catĂ©gories de produits – depuis l’informatique en passant par le sport, la dĂ©coration, le bricolage ou encore la mode. Tout le monde peut donc trouver son bonheur et faire des Ă©conomies jusqu’Ă -80% dans certains cas.

Alors qu’Amazon est pleinement lancĂ© dans ses Ventes Flash de NoĂ«l, il faudra voir quelle sera la rĂ©action de ses homologues Fnac, Darty ou Cdiscount qui sont très actifs sur le marchĂ© français. Pour le moment, ils se montrent assez discrets par rapport Ă ce qu’on voit sur la plateforme numĂ©ro un du marchĂ© français. Il ne serait pas surprenant de voir quelques ventes flash ponctuelles chez eux non plus.

Pour voir tous les deals sur Amazon :

Voir toutes les offres

Les Ventes Flash de Noël à foison

Qui dit vente flash, dit aussi prĂ©cipitation. En effet, les stocks de tous les produits que nous avons listĂ© ci-dessus sont limitĂ©s. Et c’est d’autant plus le cas quand les marques sont populaires : Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony, Nintendo et Microsoft sont littĂ©ralement prises d’assaut depuis 24 heures sur Amazon. Ces Ventes Flash de NoĂ«l ont dĂ©jĂ enregistrĂ© plusieurs ruptures de stock hier, il ne faut donc plus hĂ©siter longtemps.

Heureusement, mĂŞme pendant les Ventes Flash de NoĂ«l, Amazon propose une pĂ©riode de rĂ©tractation – lĂ©gale. Autrement dit, pendant 30 jours suivants la livraison de son achat, le client a la possibilitĂ© de le renvoyer et d’obtenir un remboursement complet. C’est donc un bon moyen d’acheter sans risque, et obtenir un remboursement a posteriori. Amazon est un spĂ©cialiste de la logistique, cela ne vous coĂ»tera rien du tout.

Si vous avez un peu de temps devant vous ce mardi, nous vous conseillons vivement d’aller faire un tour sur Amazon pour voir les Ventes Flash de NoĂ«l. Pour ceux qui n’ont pas encore fait tous leurs cadeaux de NoĂ«l, c’est une bonne opportunitĂ© pour vraiment rĂ©duire ses frais tout en faisant plaisir Ă son entourage (ou Ă soi-mĂŞme). Les deals mis en avant sont disponibles dans une section dĂ©diĂ©e, ce qui facilite leur comprĂ©hension.

Au delĂ de la section Ventes Flash de NoĂ«l, nous vous conseillons aussi de chercher chacun des produits que vous souhaitez acheter Ă NoĂ«l dans la barre de recherche sur le site Amazon. En effet, certaines offres sont assez mal mises en avant, et les dizaines de pages de la section dĂ©diĂ©e ne sont pas toujours les plus lisibles. Cela vous permet d’accĂ©der directement au produit que vous cherchez, sans vous laisser distraire par le reste.

Les plus belles marques en promo sur Amazon

Pendant les opĂ©rations commerciales, Amazon mise toujours sur les grandes marques pour accroitre sa popularitĂ©. C’est pour cette raison qu’il ne participe pas aux soldes classiques, oĂą l’on voit plutĂ´t du dĂ©stockage et peu de grandes marques ĂŞtre en promotion. Que ce soit pendant le fameux Prime Day en juillet, le Black Friday ou encore ces Ventes Flash de NoĂ«l, Amazon se concentre sur les plus beaux noms.

Ainsi, on peut ce voir mardi matin pour les Ventes Flash de NoĂ«l des marques aussi populaires que Microsoft ou Sony en promotion – y compris dans les consoles de jeux vidĂ©os. Que ce soit la PS4 ou la Xbox One, ce sont parmi les meilleures ventes de la fin d’annĂ©e – et on peut les voir ici jusqu’Ă -50% de rĂ©duction sur le site Amazon. C’est tout simplement exceptionnel – et c’est comme ça dans beaucoup d’autres catĂ©gories.

Pour ceux qui sont par exemple Ă la recherche d’un ordinateur pour NoĂ«l, les ventes flash Amazon donnent encore tout un tas d’opportunitĂ©s : les Microsoft Surface Pro 7 sont (dĂ©jĂ ) en promotion, tout comme une sĂ©lection d’ordinateurs Asus, Dell, Acer et HP ainsi que les fameux MacBook Pro de la marque Apple. On retrouve aussi des iPad Pro en forte baisse sur la plateforme marchande.

Pour accéder aux offres de Noël sur Amazon :

Voir toutes les offres