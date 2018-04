Vers une refonte de l’offre gratuite de Spotify fin avril ?

La récente entrée de Spotify en bourse et son besoin de gagner rapidement de nouveaux abonnés, face à un Apple Music en pleine croissance, pousse le leader du streaming musical à revoir sa version gratuite. En effet, une refonte totale pourrait avoir lieu dés la fin du mois…

Spotify, l’actuel leader du streaming musical pourrait lancer une toute nouvelle offre gratuite d’ici quelques jours. Une version plus proche de la version payante, ce qui fatalement conduirait plus d’utilisateurs à se diriger vers cette offre quasi Premium, au lieu de rester sur les offres gratuites de la concurrence, qui se sont généralement alignées sur celle de Spotify.

Une nouvelle offre gratuite sous peu sur Spotify

Concrètement, cela pousserait aussi l’adoption de Spotify Premium, puisque les utilisateurs auraient un vrai avant goût de ce qui est proposé via un abonnement. C’est d’ailleurs là que Spotify a une carte à jouer, car environ 100 millions de personnes utilisent la version gratuite et chaque petit geste pourrait facilement les faire basculer vers l’abonnement.

Le géant du streaming musical se doit de rester compétitif car le marché est de plus en plus concurrentiel. Apple Music vient par exemple de passer le cap des 40 millions d’utilisateurs, avec en moyenne une hausse de deux millions d’utilisateurs par mois.

Un besoin de rester compétitif face à Apple Music en plein essor

Certes, on reste loin des 70 millions d’utilisateurs de Spotify, mais la croissance soutenue d’Apple Music est de 5%, là où Spotify enregistre un timide 2%. De plus, l’entrée en bourse amène certes de l’argent frais, mais avec pour conséquences, que les investisseurs espèrent des retours financiers et sachant que Spotify n’est toujours pas rentable à ce jour, le service de streaming joue gros.

D’après Bloomberg, les utilisateurs de l’offre gratuite actuelle ont une version bridée et doivent accepter la publicité. Sur la future version, ces derniers pourront profiter plus rapidement de diverses listes de lecture. De plus, cette version ne proposerait plus la lecture aléatoire, parfois frustrante, mais il serait possible de choisir les morceaux voulus…

Spotify tiendra une conférence de presse le 24 avril prochain à New York City, il y a fort à parier que c’est ce jour que nous découvrirons cette nouvelle offre gratuite. Affaire à suivre…