Vers un crossover entre Marvel et DC Comics ?

A l’heure actuelle, le Marvel Cinematic Universe et le défunt DC Extended Universe semblent plutôt comme des rivaux se regardant en chiens de faïence. Bien sûr, la guerre est déséquilibrée, le rapport de force semble être du genre que l’on ne parvient pas à renverser. Si le succès du Joker peut donner des espoirs du côté de DC Comics, difficile d’y voir une vraie perspective à long terme toutefois. Le style si particulier du film semble difficilement applicable à n’importe quel personnage. La solution pourrait peut-être (dans un univers alternatif) se trouver du côté d’un crossover. D’une réunion de ceux que tout oppose. James Gunn pourrait être la personne toute indiquée pour ça.

James Gunn pourrait bien ne pas avoir à choisir

On le sait, à l’heure actuelle, le génial réalisateur a un pied de chaque côté. Il gère Suicide Squad, mais aussi les Gardiens de la Galaxie. De quoi se demander quel est le camp qu’il va ensuite choisir.

Si la question fait trembler Hollywood, elle intéresse aussi les fans. Durant une séance de question / réponse sur Instagram, James Gunn a répondu à quelqu’un qui lui demandait non pas quel camp il allait choisir, mais si la possibilité de réunir les deux univers dans un même film était possible.

Dans le passé, j’aurais dit qu’il n’y a aucune chance que cela arrive un jour. Mais aujourd’hui, je pense que tout est possible.

Pour ceux qui ont découvert Marvel et DC Comics avec le cinéma, cela peut sembler complètement fou. Mais les habitués des comics savent que le concept n’est pas complètement absurde. Il y a déjà eu de nombreuses rencontres entre Superman et Hulk ou Thor et Wonder Woman du côté littéraire. Le plus récent exemple date de 2003 avec l’édition limitée JLA / Avengers. Reste désormais à convaincre Disney et Warner Bros que c’est une bonne idée.