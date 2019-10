Victime de harcèlement sur Instagram ? Utilisez cette fonctionnalité

Le harcèlement en ligne est malheureusement un phénomène courant de nos jours. Et la plateforme Instagram n’y échappe pas. Néanmoins, celle-ci propose une fonctionnalité anti-harcèlement qui vous permet de « restreindre » les personnes dont vous voulez faire disparaître les commentaires.

Instagram propose cette fonctionnalité comme une alternative au blocage. Vous protégez votre compte, sans bloquer.

En substance, lorsque vous restreignez un compte, celui-ci pourra voir vos publications et commenter. Mais ces commentaires ne seront visibles que par leur auteur. D’autre part, vous ne recevrez plus de notifications si le compte restreint essaie de vous contacter via la messagerie privée. À tout moment, cette restriction peut être levée.

Dans un billet de blog, Instagram explique : « Vous pouvez protéger votre compte des interactions indésirables avec la nouvelle fonctionnalité appelée Restreindre. L’intimidation est une question complexe et nous savons que les jeunes sont victimes d’intimidation en ligne de manière disproportionnée, mais hésitent à signaler ou à bloquer les pairs qui les intimident. Restreindre est conçu pour vous permettre de protéger votre compte en silence tout en gardant un œil sur la personne. »

Comment restreindre un compte sur Instagram ?

Lorsque vous voyez un commentaire trop déplaisant sur l’une de vos publications, vous pouvez faire un glissement à gauche sur ce commentaire, puis appuyer sur l’icône avec un point d’interrogation. Ensuite, il ne reste plus qu’à appuyer sur « Restreindre [le nom de l’utilisateur] ».

Vous pouvez également créer une liste de comptes restreints en allant dans les paramètres d’Instagram > Confidentialité > Comptes restreints.

Il est également possible de restreindre un compte Instagram à partir de son profil.