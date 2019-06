Vivo Super FastCharge 120W : pour recharger son smartphone… en 13 minutes chrono !

Une charge rapide 120W chez Vivo

Il y a quelques semaines maintenant, le groupe Vivo créait l’événement avec son V15 Pro, un smartphone doté d’une caméra frontale rétractable de 32 mégapixels. Aujourd’hui, ce même Vivo annonce être à pied d’oeuvre sur la mise au point d’un nouveau système de charge rapide, la Vivo Super FlashCharge, atteignant les 120W.

A titre de comparaison, ce nouveau système sera trois fois plus rapide que la charge rapide 40W de chez Huawei, qui permet de regonfler la batterie d’un Mate 20 Pro ou d’un P30 Pro en une petite heure. Il sera également plus de deux fois plus rapide que le système Super VOOC mis au point par Oppo, qui culmine à 50W.

Ainsi, avec son nouveau système de charge rapide 120W, Vivo annonce être en mesure de recharger un smartphone doté d’une batterie de 4000 mAh en seulement… 13 minutes ! De cette manière, un smartphone compatible avec cette technologie pourrait passer de 0 à 100% de charge, le temps pour l’utilisateur de boire un café, se brosser les dents et enfiler ses chaussures.

Un système conçu pour le futur smartphone Vivo 5G ?

Le constructeur a officialisé ces informations via un message posté sur la plateforme chinoise Weibo, accompagné d’un hashtag « #Vivo5G« . La firme n’a pas donné la moindre information quant à la disponibilité de ce nouveau système de charge, mais on peut raisonnablement imaginer que ce dernier accompagnera le prochain smartphone 5G de chez Vivo. Le constructeur pourrait d’ailleurs dévoiler ce dernier, ainsi que davantage d’informations concernant le Super FlashCharge, à l’occasion du MWC de Shanghai la semaine prochaine.

Il y a quelques semaines, c’est un autre groupe chinois, à savoir Xiaomi, qui présentait lui aussi son nouveau système de recharge rapide. Un procédé baptisé « Super Charge Turbo », d’une puissance de 100W, capable de recharger un smartphone doté d’une batterie de 4000 mAh en à peine 15 minutes.