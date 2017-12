Voici les 10 séries les plus regardées sur Netflix en 2017

Netflix vient de publier liste des émissions télévisées que les téléspectateurs ont le plus regardé sur sa plate-forme en 2017.

Le géant de la vidéo à la demande Netflix vient de dévoiler les dix séries qui on été les plus prisées en 2017 en « binge watching », à savoir visionnées plus de deux heures par jour (soir en moyenne entre deux et trois épisodes d’affilée à chaque session).

Pour établir ce classement, Netflix a examiné le nombre moyen d’heures d’audience quotidienne par utilisateur entre novembre 2016 et novembre 2017. Le classement qui en résulte comprend plusieurs séries de science-fiction et quelques titres inattendus.

Les abonnés Netflix ont consommé un milliard d’heures de programmes… par semaine

Dans un billet sur son blog, Netflix indique également que ses abonnés ont consommé plus de 140 millions d’heures de contenu par jour, soit 1 milliard d’heures par semaine. Au troisième trimestre de 2017, la société comptait plus de 109 millions d’abonnés, dont un peu moins de la moitié aux États-Unis.

Voici les 10 émissions les plus regardées sur Netflix en 2017

Voir sous: Diapositives d’une page

10. The Confession Tapes

Cette série documentaire sur le vrai crime enquête sur les cas où des personnes condamnées pour meurtre affirment que leurs aveux ont été contraints, involontaires ou faux.

9. The OA

Sept ans après avoir disparu de sa maison, une jeune femme revient avec de mystérieuses nouvelles capacités et recrute cinq étrangers pour une mission secrète.

8. The Keepers

Cette docusérie revient sur le meurtre de sœur Catherine Cesnik et son lien présumé avec un prêtre accusé d’abus.

7. Travelers

Un agent fédéral suit quatre personnes qui semblent soudainement posséder des personnalités entièrement nouvelles, conduisant à une découverte surprenante sur l’avenir de l’humanité.

6. Ingobernable

La première dame du Mexique est une femme de conviction et d’idéaux. Mais quand elle perdra la foi en son mari, elle aura besoin de toute sa force pour découvrir la vérité.

5. Riverdale

En naviguant dans les eaux troublées du sexe, de la romance, de l’école et de la famille, l’adolescent Archie et son gang s’emmêlent dans un sombre mystère

4. Anne with an E

Un orphelin courageux aux passions profondes trouve un foyer improbable avec une vieille fille et son frère célibataire à la voix douce. Basé sur Anne of Green Gables.

3. 13 Reasons Why

Après le suicide troublant d’une adolescente, une camarade de classe reçoit une série de cassettes qui démêlent le mystère de son geste tragique.

2. 3%

Dans un futur où l’élite habite une île paradisiaque loin des bidonvilles surpeuplés, vous avez une chance de rejoindre les 3% qui seront sauvés de la misère.

1. American Vandal

Un lycée est secoué par un acte de vandalisme, mais le principal suspect plaide l’innocence et trouve un allié dans un cinéaste.