Voici comment activer le contrôle parental sur Netflix

Pour vous assurer que votre enfant ne tombera pas sur du contenu inapproprié, le mieux est de mettre en place un contrôle parental.

Netflix propose différents types de contrôles parentaux. Et vous pouvez activer ceux-ci avant de donner le mot de passe à un enfant, ou avant de lui confier une tablette ou un smartphone avec Netflix installé dessus. L’option la plus efficace est celle qui bloque le contenu et qui demande un code PIN lorsqu’il s’agit d’un film ou d’une série inappropriés (selon le système de classification utilisé par Netflix).

Comment ça marche ?

Ouvrez votre compte Netflix sur un navigateur (sur ordinateur) Dans le menu, en haut, à droite, cliquez sur « Compte » Puis, dans les paramètres, cliquez sur « Contrôle parental » Votre mot de passe vous sera demandé. Saisissez-le Il vous sera demandé de créer un code PIN à 4 chiffres avant de pouvoir activer le contrôle parental

Par défaut, tous les types de contenu sont sélectionnés (donc, aucun contenu n’est bloqué).

Si votre enfant a par exemple entre 13 et 16 ans, il vous suffit de désélectionner la catégorie adultes ou +16 en cliquant dessus (la catégorie passe alors du vert au gris).

En plus de la possibilité de bloquer des contenus en tenant compte de la classification d’âges, vous pouvez également créer une liste de films ou de séries spécifiques pour lesquels vous voulez que le contrôle parental s’applique