Voici comment Apple va booster son concurrent des logins de Facebook et de Google

Il arrive souvent que lorsque nous utilisons une nouvelle application, celle-ci nous donne la possibilité de nous connecter avec un compte Facebook ou un compte Google, afin de gagner du temps. Et en 2019, Apple a décidé de lancer un concurrent de ces services : la « connexion avec Apple ». Le principe est le même. Mais Apple avait mis en avant le fait que son système de connexion est plus respectueux de la vie privée. Et l’une des fonctionnalités les plus importantes est la protection de l’adresse e-mail. Lorsque vous vous inscrivez sur une application en utilisant votre compte Apple, celui-ci ne communique pas votre véritable adresse e-mail.

Si les arguments d’Apple sur la protection de la vie privée étaient déjà convaincants, une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible sur iOS 14 devrait inciter encore plus de personnes à utiliser la « connexion avec Apple » : App Clips.

Plus besoin de télécharger une app, ni de remplir un formulaire. Tout se fait plus vite sur l’écosystème d’Apple

La fonctionnalité App Clips a été présentée par la firme lors de la conférence WWDC et en substance, celle-ci permet à l’utilisateur d’accéder à une partie du contenu d’une application, sans avoir à télécharger celle-ci intégralement, et sans passer par l’App Store. Cette fonctionnalité est très similaire à Instant Apps sur Android, et celle-ci peut s’activer lorsqu’on reçoit un lien vers une application, lorsqu’on scanne un code QR pour accéder à une app, etc.

Mais en plus de rendre iOS encore plus pratique, cette fonctionnalité pourrait également aider Apple à booster la popularité de la connexion avec Apple. En effet, les développeurs qui vont utiliser App Clips pourraient favoriser l’utilisation de la « connexion avec Apple » étant donné que ce système de login sera l’option la plus pratique et la plus rapide pour l’utilisateur.

Durant la keynote d’Apple à la conférence WWDC, il a d’ailleurs été expliqué que l’utilisateur n’a pas besoin d’entrer son numéro de carte bancaire, puisque les App Clips peuvent utiliser Apple Pay pour les paiements. Et il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire, car les App Clips peuvent utiliser le système de connexion avec le compte Apple.