Voici comment Google Chrome va pénaliser les sites lents

Depuis 2015, plus de la moitié des utilisateurs du moteur de recherche de Google se connectent sur des mobiles. De ce fait, la firme de Mountain View a intérêt à ce que les internautes aient la meilleure expérience possible lorsqu’ils ouvrent un site web sur leur smartphone.

Le moteur de recherche pénalise par exemple les sites web dont l’interface n’a pas été optimisée pour les petits écrans. Celui-ci a également commencé un processus qui consiste à indexer les sites en fonction du contenu affiché sur les smartphones, au lieu de tenir compte du contenu affiché sur les ordinateurs. De plus, Google propose le projet AMP, une technologie qui permet aux éditeurs de sites de créer des versions allégées de leurs pages pour rendre celles-ci plus rapides.

Plus tard, Google Chrome pourrait avertir les utilisateurs lorsque ceux-ci sont sur le point d’ouvrir un site particulièrement lent.

Google Chrome veut obliger les propriétaires de sites web à faire un effort sur la vitesse de chargement

Pour le moment, la firme de Mountain View n’est pas encore fixée sur l’indicateur visuel qui sera utilisé ni sur les critères.

Et dans un premier temps, ces indicateurs visuels pourraient signaler les sites en fonction de la manière dont ils ont été conçus. Mais Google n’exclut pas l’idée de tenir aussi compte des conditions dans lesquelles l’utilisateur ouvre une page (son appareil et la qualité de sa connexion).

En tout cas, il s’agit d’un projet à long terme dont la mise en place pourrait prendre du temps, et qui pourrait évoluer de manière progressive. « Notre plan d’identification des sites rapides ou lents se déroulera par étapes, sur la base de critères de plus en plus stricts. Notre objectif à long terme est de définir le badging pour des expériences de haute qualité, pouvant inclure des signaux au-delà de la vitesse », explique la firme de Mountain View.