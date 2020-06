Voici comment Google va vous aider à trouver une information plus rapidement

Google a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité sur son moteur de recherche qui vous aidera à trouver plus facilement les informations que vous recherchez sur un site web. Comme vous le savez peut-être déjà, pour certaines requêtes que vous faites sur le moteur de recherche, celui-ci essaie de donner une réponse rapide via les « extraits optimisés ». Il s’agit d’extraits provenant de sites tiers, susceptibles de répondre à la question posée par l’utilisateur, et qui sont mis en avant dans les résultats.

Par exemple, si je recherche « comment scanner des documents sur iPhone », le moteur de recherche met en avant un extrait optimisé provenant du site d’aide de la firme de Cupertino.

Normalement, lorsqu’on clique sur ces extraits optimisés, on atterrit sur la page correspondante, puis on doit parcourir cette page ou utiliser la recherche du navigateur (Ctrl+F) pour lire la partie qui nous intéresse. Mais avec la mise à jour récente de Google Search, lorsqu’on clique l’extrait optimisé, la page est automatiquement défilée pour afficher le contenu qui nous intéresse, et ce contenu est surligné en jaune.

Ainsi, si je clique sur l’extrait optimisé utilisé comme exemple, voici ce qui apparaît.

C’est extrêmement pratique pour obtenir une réponse rapidement, lorsque les informations mises en avant dans les extraits optimisés ne suffisent pas, et c’est encore plus utile sur les smartphones sur lesquels le raccourci Ctrl+F pour faire une recherche n’existe pas.

Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité a été confirmé par Google sur son compte Twitter « SearchLiaison ». « Comme nous l’avons fait avec les pages AMP depuis décembre 2018, cliquer sur un extrait optimisé amène désormais les utilisateurs au texte exact mis en évidence pour les pages HTML, lorsque nous pouvons déterminer en toute confiance où se trouve le texte, pour les navigateurs qui prennent en charge la technologie sous-jacente … », lit-on dans la publication. La fonctionnalité est naturellement prise en charge par Google Chrome, mais il est donc possible que sur d’autres navigateurs, celle-ci ne soit pas disponible. D’autre part, Google indique aussi que pour qu’un site web soit pris en charge par cette nouvelle fonctionnalité, son développeur n’a pas besoin d’insérer des balises spécifiques.

There is no markup needed by webmasters. This happens automatically, using Scroll To Text for HTML pages https://t.co/cE9O2cBgKu. See also more background here: https://t.co/vKFmR3HLK3

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 3, 2020