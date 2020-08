Comment convertir un fichier Word en PDF avec Adobe ?

Vous devez convertir une image ou un document Word en PDF ? Au lieu de chercher une astuce sur internet, allez directement à l’adresse pdf.new. Il s’agit d’un raccourci créé par Google et Adobe qui redirige directement vers l’outil de conversion gratuit et en ligne d’Adobe (oui, ça existe). Une fois sur ce site, il ne vous reste plus qu’à mettre en ligne votre fichier par un simple glisser-déposer, puis de télécharger le PDF après la fin de la conversion.

Ci-dessous, une capture d’écran du service Adobe.

Et pdf.new n’est qu’un exemple de raccourci que vous pouvez utiliser pour effectuer des tâches plus rapidement sur un navigateur. Vous l’ignoriez peut-être, mais l’extension de nom de domaine .new est contrôlé par Google et permet à celui-ci de créer ce type de raccourci sur le web. Par ailleurs, il existe déjà de nombreux services qui permettent de convertir des Word en PDF, de fusionner des pages d’un PDF ou encore d’apporter des modifications sur ces derniers (ilovepdf, smallpdf, ecopdf etc.).

« L’année dernière, Google Registry a publié .new, une extension de domaine qui permet aux entreprises de créer de nouveaux raccourcis dans leurs produits. Depuis lors, plus de 200 domaines .new ont vu le jour, fournissant des raccourcis vers des tâches courantes au sein de services populaires tels que Medium, Asana, GitHub et plus encore. Avec tous les domaines .new disponibles, vous pouvez facilement remplacer les menus et les URL longues par des liens courts et mémorables, en cliquant moins et en accélérant les choses », a indiqué Ben Fried, vice-président chez la firme de Mountain View.

Des raccourcis qui peuvent faire gagner du temps

Par exemple, vous pouvez également aller sur create.new pour démarrer la création d’un fichier sur Adobe Spark. Si vous voulez lancer votre premier podcast, vous pouvez aller sur podcast.new, qui vous redirigera vers Anchor, l’outil de création de podcasts de Spotify. Blog.new vous redirigera vers la création de votre blog sur WordPress et le raccourci met.new vous permet de lancer une visioconférence.

Il existe déjà un bon nombre de raccourcis de ce genre pour les services Google ou non-Google. Et si vous voulez explorer ceux-ci, la firme de Mountain View a créé le site whats.new. Sinon, vous pouvez également aller à l’adresse https://whats.new/shortcuts pour faire une exploration par catégorie (il existe une catégorie « productivité qui est très intéressante »).

L’idée est qu’au lieu de faire une recherche ou d’ouvrir une application lorsque vous devez effectuer une tâche (comme convertir un pdf), il vous suffise de saisir une adresse avec l’extension .new.