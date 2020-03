Voici la fiche technique que le Redmi Note 9 Pro pourrait avoir

Ces dernières années, la gamme Redmi Note a pris de l’importance chez Xiaomi. Si le constructeur se fait beaucoup de visibilité grâce à ses flagships (comme le Mi 10 Pro), ses modèles d’entrée de gamme ou milieu de gamme se vendent généralement mieux. Par exemple, en 2019, Xiaomi a pu se faite une place dans le Top 10 des smartphones les plus populaires, et ce n’était pas grâce au Mi 9, mais grâce au Redmi Note 7.

Après le Redmi Note 7 et ses variantes, Xiaomi a déjà sorti la série Redmi Note 8. Et actuellement, le constructeur chinois s’apprête à dévoiler les Redmi Note 9.

Normalement, le constructeur chinois devrait dévoiler cette nouvelle série de smartphones abordables (mais très intéressants) le 12 mars. Et en attendant, les rumeurs concernant ces appareils sont déjà nombreuses sur la toile.

« Fuite » de la fiche technique du Redmi Note 9 Pro ?

La dernière rumeur en date concerne le Redmi Note 9 Pro. Cette semaine, nos confrères de GSMArena relaient un tweet d’Ishan Agarwal, une source de « fuites » qui est assez régulièrement cité par les médias.

Can confirm the specs of #RedmiNote9Pro:

-Aurora Blue, Glacier White & Interstellar Black

-4GB+64GB & 6GB+128GB.

-6.67" FHD+ 20:9 LCD Gorrila Glass 5 Display

-16MP Punch Hole Front Camera

-48MP Main, 8MP Ultra-Wide, 5MP Macro & Depth Camera

-SD720G, 5020mAH Battery, 18W Charging pic.twitter.com/0yk5hWxEwm — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 9, 2020

D’après cette publication, le Redmi Note 9 Pro serait disponible en trois coloris : Aurora Blue, Glacier White et Interstellar Black. L’appareil serait disponible en deux options de RAM : 4 Go de RAM + 64 Go de stockage ou 6 Go de RAM + 128 Go de stockage. L’écran, de type LCD et protégé par le Gorilla Glass 5, aurait une diagonale de 6,67 pouces, une résolution FHD+ et un ratio de 20 :9.

En façade, il y aurait une caméra frontale de 16 mégapixels, localisée sur une bulle percée sur l’écran. Sur le dos, il y aurait une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels, et un quatrième capteur pour la profondeur.

Sinon, le Redmi Note 9 Pro aurait une batterie de 5020 mAh, compatible avec la recharge rapide 18W.

Bien évidemment, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence, puisque celles-ci ne proviennent pas de Xiaomi. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’on ne devrait plus attendre longtemps avant l’officialisation du Redmi Note 9 Pro.

Notons que ce mois de mars, Xiaomi va également faire la présentation mondiale du Mi 10 et du Mi 10 Pro. Ces appareils ont déjà été dévoilés en Chine, mais on ne connait pas encore leurs prix en Europe.