Voici le « Projet V », un smartphone pliable que Samsung aurait abandonné

Samsung aurait déjà conçu ce smartphone pliable (un peu grossier), mais a annulé le projet.

Postées sur Twitter, les images de ce smartphone pliable baptisé « Project V » sont en train de faire le tour de la presse high-tech. D’après notre confrère Engadget, qui a relayé l’information, le Project V aurait été annulé par Samsung et aurait probablement été développé entre 2015 et 2016. D’autre part, certaines parties de l’appareils ne sont pas sans rappeler des modèles proposés par Samsung à cette époque.

Samsung Project V

SM-G929F

CANCEL pic.twitter.com/NhBLH6grZK — 萌萌的电教 (@MMDDJ_) June 16, 2018

Le le design « pliable » de cet appareil rappelle également l’Axon M, un smartphone avec deux écrans reliés par une charnière qui est proposé par le chinois ZTE.

En considérant que ces images sont authentiques, le projet a probablement été annulé (et tant mieux). Cependant, Samsung n’a pas abandonné l’idée de proposer un smartphone pliable. Mais plutôt que d’utiliser une charnière pour relier deux écran, le constructeur coréen pourrait utiliser des écrans flexibles (une technologie dont il a déjà utilisé sur des prototypes).

Le smartphone pliable, prochaine tendance ?

Si le constructeur a déjà évoqué son smartphone flexible à plusieurs reprises, on ne sait pas encore exactement quand il va présenter celui-ci, ni quel design ce smartphone aura.

En revanche, à en croire un analyste très relayé par la presse, quand il sortira le smartphone pliable de Samsung pourrait couter une petite fortune : plus de 2 000 dollars. Mais bien entendu, cette information est encore à prendre avec des pincettes.

Mais en tout cas, après les écrans incurvés et les écrans sans bordures, la prochaine évolution du design des smartphones devrait être le design pliable. L’avantage sera que pour la même place que prend l’appareil dans notre poche, on aura deux fois plus de surface d’écran pour travailler.

(Source)