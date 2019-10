Voici les nouveaux Oppo A5 et A9 2020 : Redmi n’a qu’à bien se tenir

Il nous avait plu par son prix, mais également par ses caractéristiques plutôt généreuses. Le nouveau Redmi Note 8 Pro, dévoilé de façon indépendante de la maison-mère Xiaomi, s’est attaqué au marché des smartphones d’entrée de gamme avec une proposition tout à fait honnête, notamment sur le plan de la batterie et du processeur. Mais dès aujourd’hui, la firme devra faire face à un autre concurrent chinois : Oppo.

Après avoir levé le voile sur ses nouveaux flagship : les Oppo Reno 2, la marque aux smartphones plutôt atypiques avec leur écran totalement borderless met à jour sa gamme en « A », utilisée pour ses smartphones d’entrée de gamme. Voici les A5 et A9 2020. Pour le coup, le match sera serré avec le nouveau Redmi Note 8 Pro.

Une belle dotation sur les nouveaux Oppo A5 et A9 2020

On commence avec la partie design, et force est de constater que les deux smartphones deviennent encore plus sobres et proches de ce qui est proposé sur des niveaux de gamme supérieurs. La face arrière des deux smartphones est proposée avec des coloris spécifiques, permettant de les différencier. Mais les deux smartphones affichent une dalle en verre 3D du plus bel effet, avec un lecteur d’empreinte digitale. A l’avant, l’encoche est moins grande, et reprend un design sensiblement proche de celui proposé par Redmi.

L’amélioration du smartphone est surtout visible sur le plan performance et autonomie. Face à l’accumulateur de 4 000 mAh de Redmi, Oppo équipe ses deux nouveaux smartphones d’un module de 5 000 mAh, promettant une très bonne autonomie. Face au processeur G90 T de son concurrent, Oppo opte plutôt pour un SoC Qualcomm Snapdragon 665. Mais pour pouvoir égaler Redmi et ses 4 Go de RAM, il faudra opter pour l’Oppo A9 : l’A5 ne dispose que de 3 Go.

Au même titre, l’A9 propose un espace de stockage plus important que l’A5, à 128 Go, contre « seulement » 64 Go. Les deux propositions sont tout de même très honnête s, quand l’on sait que les Google Pixel 4 et iPhone 11 ne sont proposés qu’en 64 Go en entrée de gamme, avec un ticket d’entrée au prix triplé voire quadruplé.

Les deux appareils d’Oppo proposent un module triple capteur, afin de s’aligner avec la proposition de Xiaomi. Son concurrent chinois sera légèrement plus attractif avec un capteur principal de 64 MP, quand l’Oppo A9 2020 opte pour un module de 48 MP, et que l’Oppo A5 2020 prêche avec un simple module 12 MP, qui ne devrait pas se montrer très compétent.

Prix et disponibilités des Oppo A5 et A9 2020

L’annonce d’Oppo est expéditive, tant le nouvel Oppo A9 2020 est d’ores et déjà disponible chez les principaux sites d’e-commerce français. Le smartphone est légèrement plus cher que l’A5, qui sortira en début de mois de novembre : 259 euros contre 199 euros. Mais ses légères différences dans ses caractéristiques permettront de le mettre davantage en concurrence avec le Redmi Note 8 Pro, notamment sur la partie photo.