Oppo Reno 2 : caractéristiques et prix des modèles vendus en France

Il aura fallu attendre plusieurs semaines, mais c’est désormais officiel : les nouveaux Oppo Reno 2 sont disponibles en France. La firme vient d’en faire la présentation officielle sur le Vieux continent, à l’occasion d’une conférence de presse ce mercredi 16 octobre 2019 à Londres en Angleterre.

Petite particularité, seules deux déclinaisons du modèle ont été dévoilées, à savoir le Reno 2, le Reno 2 Z et non pas le Reno 2 F qui figurait comme le modèle le plus accessible. Désormais, nous connaissons les prix et la date du lancement du flagship de la marque détenue par firme multinationale BBK Electronics, également détentrice des marques OnePlus, Vivo, Realme. Un an après son arrivée sur le sol français, que valent les nouveaux Reno 2 ? Oppo croit en son succès, et annonce d’ailleurs son arrivée au Portugal, en Belgique et en Allemagne.

Les caractéristiques du nouvel Oppo Reno 2

La presse européenne a ainsi été conviée à l’événement de présentation du nouvel Oppo Reno 2, alors que le smartphone a déjà commencé sa commercialisation en Chine et en Inde, où sa clientèle y est très présente. En Europe, le smartphone ne devrait pas avoir de mal à faire sa place et plaire. Son prix, de 499 euros pour l’Oppo Reno 2 et 369 euros pour l’Oppo 2 Z, auront de quoi se montrer attractif en vue de la dotation des smartphones.

Ainsi, nous retrouvons à l’intérieur du nouvel Oppo Reno 2, un processeur Snapdragon 730 dans sa version « G », pour gaming, permettant d’optimiser sa puissance et lui offrir un supplément de 15 % de capacité. Ce dernier est épaulé par 8 Go de mémoire vive (RAM), et propose une unique version en 256 Go. Très attractif, sachant que pour ce prix-là, la concurrence ne s’arrête généralement qu’à 64 ou 128 Go.

L’écran du smartphone devrait faire très bonne sensation : 6,5 pouces de diagonales, pour une technologie AMOLED en résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels). L’écran est d’ailleurs des plus « borderless » du marché, avec une occupation de 93,1 % de la face avant du smartphone. Le verre est désormais en Gorilla Glass 6, ce qui le différencie de ses versions inférieures en Gorilla Glass 5, et leur écran plus grand de 6,55 pouces.

En septembre dernier, Oppo annonçait que ses équipes avaient conçu un chargeur de 65W pour son Reno Ace, permettant de recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 30 minutes, de 0 à 100 %. En attendant son arrivée sur les autres modèles de la gamme, l’Oppo Reno 2 se dote d’un chargeur de 30W (déjà meilleur qu’Apple et son chargeur de 18W), pour recharger des accumulateurs faisant effectivement 4000 mAh.

Un appareil photo hérité

Du côté du module photo, Oppo continue de faire la course à la dotation la plus complète. La sortie de son nouvel Oppo Reno 2 vient faire une sorte de mix entre le premier Oppo et sa version zoom x10. A l’arrière du smartphone, 4 capteurs sont proposés, dont un zoom x5 optique, un ultra grand-angle (8 MP) ainsi qu’un capteur principal de 48 MP, épaulé par un petit 2 MP pour son mode portrait.

La technologie du capteur provient de Sony, avec le modèle IMX586.

Oppo Reno 2 Z, une version plus accessible disponible

Lors de sa conférence, Oppo n’a pas souhaité introduire sa troisième version, la plus accessible de sa nouvelle gamme, baptisée le Reno 2 F. Ainsi, la France aura le choix entre le Reno 2, et une version plus accessible baptisée Reno 2 Z. Ce dernier ne propose pas le processeur de Qualcomm, mais un Helio P90 de MediaTek.

Il profite de points communs avec l’Oppo Reno 2, tels que sa batterie de 4000 mAh, une version 256 Go et une caméra avant de 16 MP, mais se différencie également par un écran moins lumineux, une version 128 Go d’entrée de gamme ainsi qu’une caméra selfie en pop-up proche de ce que propose OnePlus avec son OnePlus 7T Pro, au lieu d’un pop-up façon aileron de requin.

Prix et disponibilités des Oppo Reno 2

Oppo ne traînera pas pour rendre disponibles ses nouveaux appareils à la vente. En effet, ils le seront dès le 18 octobre 2019. Pour rappel, l’Oppo Reno 2 est disponible au prix de 499 €, quand l’Oppo Reno 2 Z est commercialisé à partir de 369 € dans sa version 128 Go.