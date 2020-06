Voici les secrets de l’algorithme de TikTok

Pour le moment, on ne sait pas précisément combien il y a d’utilisateurs actifs sur TikTok. Mais ce qui est clair, c’est que ce réseau social qui permet de poster des vidéos courtes en utilisant des extraits musicaux est devenu l’une des plateformes majeures du web. Malgré sa relative jeunesse, TikTok fait déjà partie des plateformes les plus téléchargées de ces dix dernières années. Et cette année, l’application mobile a aussi dépassé les deux milliards de téléchargements dans le monde.

Et puisque TikTok a une très grosse audience, les professionnels du marketing commencent à s’intéresser aux facteurs pris en compte par le réseau social pour recommander du contenu. Pour rappel, lorsque vous ouvrez l’app sur votre smartphone, la première page que vous voyez est l’onglet « Pour toi » qui affiche des vidéos que l’utilisateur est susceptible d’aimer (des vidéos qui ne proviennent pas forcément des personnes suivies). Cet onglet « Pour toi » de TikTok a la même importance que les fils d’actualité de Facebook, Twitter ou Instagram et le fonctionnement de l’algorithme de cet onglet défini qui seront les nouvelles stars du réseau social ou quelles chansons vont faite le buzz.

Pour la première fois, dans un billet de blog publié ce mois de juin, TikTok explique le fonctionnement de ce fameux algorithme. « Ce flux est alimenté par un système de recommandation qui fournit à chaque utilisateur un contenu susceptible de l’intéresser », lit-on dans ce billet. « Une partie de la magie de TikTok est qu’il n’y a pas un seul flux Pour Vous – si différentes personnes peuvent tomber sur les mêmes vidéos exceptionnelles, le flux de chaque personne est unique et adapté à cet individu spécifique. »

Les signaux utilisés par TikTok pour recommander des vidéos

TikTok tient compte de trois types d’information : les interactions de l’utilisateur (les vidéos que vous avez aimées ou partagées, les comptes suivis, les commentaires ainsi que les contenus créés), les informations sur les vidéos (comme les légendes, les hashtags ou les sons utilisés), ainsi que les paramètres du compte et de l’appareil de l’utilisateur.

Mais tous les signaux n’ont pas la même importance. Par exemple, le fait que vous avez regardé une vidéo jusqu’à la fin pèsera plus que le fait que vous et le créateur d’une vidéo vivez dans le même pays. D’autre part, le fait d’avoir beaucoup de followers ou d’avoir fait le buzz avec les précédentes vidéos ne vous garantit pas que vos prochains contenus auraient le même succès. En effet, d’après TikTok, il ne s’agit pas d’un « facteur direct » pour l’algorithme de recommandations de la section Pour Vous.

Donc, plus l’utilisateur utilisera l’application et plus il interagira, plus TikTok sera en mesure de trouver les contenus les plus pertinents par rapport à ses performances. Et cet algorithme ne tient pas uniquement compte des interactions sur le flux Pour Vous, mais également des actions telles que l’exploration de hashtags ou l’exploration de sons.

Sinon, l’algorithme de TikTok a également un mécanisme qui évite les redondances et qui favorise la diversité du contenu affiché. « Pour que votre flux soit intéressant et varié, notre système de recommandation fonctionne pour disséminer divers types de contenu avec ceux que vous connaissez déjà. Par exemple, votre flux n’affiche généralement pas deux vidéos consécutives réalisées avec le même son ou par le même créateur. Nous ne recommandons pas non plus le contenu dupliqué, le contenu que vous avez déjà vu auparavant ou tout contenu considéré comme spam. Cependant, vous pourriez voir une vidéo qui a été bien reçue par d’autres utilisateurs qui partagent des intérêts similaires », indique la plateforme.

D’ailleurs, TikTok indique avoir mis en place un système qui permet de diffuser du contenu pertinent par rapport aux centres d’intérêt de l’utilisateur, mais sans enfermer celui-ci dans une bulle de filtres. Par exemple, le réseau social va parfois afficher des contenus qui ne semblent pas tout à fait correspondre aux centres d’intérêt de l’utilisateur, afin de lui donner l’opportunité de découvrir des contenus différents de ceux qu’il a l’habitude de voir. Mais en plus de cela, ces petits essais permettent à TikTok de nouvelles vidéos qui sont susceptibles de devenir virales.

Si ce que la plateforme révèle ne permet pas de savoir précisément ce qu’il faut faire pour avoir une meilleure audience, ces informations permettent cependant de prendre des décisions plus éclairées dans les stratégies de communication.