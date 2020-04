Tiktok dépasse les 2 milliards de téléchargements, mais Facebook domine toujours

Si TikTok lui-même ne s’est pas encore exprimé sur le sujet, la plateforme d’analyse Sensor Tower affirme que le réseau social chinois a dépassé les 2 milliards de téléchargements dans le monde. Au cours du trimestre, elle cumulerait pas moins de 315 millions de téléchargements via l’App Store et le Google Play Store. Ces chiffres ne prennent pas en compte les autres boutiques d’applications, moins utilisées, mais qui ont quand même contribué à l’augmentation des téléchargements.

Si les chiffres de TikTok sont particulièrement conséquents, il faut toutefois les mettre en parallèle avec la situation sanitaire actuelle. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ont confiné la population, à l’exemple de la Chine, l’Inde ou encore les États-Unis, des territoires où le réseau social compte logiquement le plus grand nombre de téléchargements. Compte tenu du fait que les personnes doivent rester chez elles, elles se tournent très largement vers les plateformes sociales et vidéo.

D’ailleurs, Facebook fait également état d’une augmentation de son utilisation par les utilisateurs au cours de cette période, indique The Verge. Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, l’entreprise américaine a indiqué qu’un « nombre record de personnes » avait utilisé ses services, c’est-à-dire non seulement Facebook, mais aussi Messenger et WhatsApp. Avec ses deux services, l’entreprise de Zuckerberg cumule plus de 700 millions d’appels chaque jour, là où il a constaté des pics de plus de 50% sur ses messageries instantanées. Actuellement, plus de 3 milliards de personnes utilisent un produit Facebook au moins une fois par mois.

Des chiffres impressionnants, mais…

Toutefois, Facebook est lucide et sait que cette hausse risque de n’être que temporaire. Comme elle justifie la hausse des téléchargements sur TikTok, la crise sanitaire est à l’origine des fortes hausses d’utilisation de la plateforme américaine et de ses services. Si ces résultats augmentent, cela ne concerne pas non plus le secteur de la publicité sur le réseau social, ce qui pourrait mettre à mal ce dernier dans les mois à venir.

Alex Schultz et Jay Parikh, respectivement chef de l’analyse et chef de l’ingénierie, s’étaient déjà exprimés sur le sujet dans un billet daté du mois dernier. Ils résumaient : « Nous ne monétisons pas beaucoup de services pour lesquels nous constatons un engagement accru, et nous avons constaté un affaiblissement de notre activité publicitaire dans les pays qui prennent des mesures agressives pour réduire la propagation de COVID-19 ».

Au sujet du futur, Facebook déclare : « Notre activité a été touchée par la pandémie de COVID-19 et, comme toutes les entreprises, nous sommes confrontés à une période d’incertitude sans précédent dans nos perspectives commerciales ». Dans la déclaration, le réseau social continue en indiquant qu’il s’attend à ce que ses « performances commerciales » soient affectées dans les semaines à venir.

Actuellement, les résultats de Facebook sont bons et marquent une hausse par rapport à la même période l’an dernier. Comme TikTok, il faudra attendre un retour à la normale dans de nombreux pays afin d’analyser cette baisse à laquelle beaucoup de services s’attendent une fois le confinement terminé.