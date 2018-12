Voici les vidéos les plus visionnées sur YouTube en 2018

Du hip hop (beaucoup), du foot (un peu), une pincée de pop, des YouTubeurs, un soupçon d’humour et de la télé-réalité, voici en substance comment on pourrait résumer le cru 2018 des vidéos les plus vues sur YouTube, en France et dans le monde. Dans ce classement, probablement représentatif d’un certain public (jeune et connecté avant tout) ce sont surtout les chiffres qui frappent, car ils sont pour le moins énormes.

Des chiffres hallucinants pour les artistes français

Ainsi, le vidéo-clip musical le plus vu sur YouTube, Mafiosa, totalise au moment où est écrit cet article pas moins de… 242 millions de vues et 57 000 commentaires. Pas mal pour un clip en français par un artiste français. Des chiffres stratosphériques qui donnent une petite idée de la puissance de YouTube et de son importance devenue fondamentale dans la promotion des artistes. A titre de comparaison, le titre le plus regardé dans le monde entier totalise près d’un milliard et demi de vues. Pas de quoi rougir pour les champions tricolores de YouTube, au rang desquels l’incontournable Cyprien, deuxième au classement des vidéos les plus populaires hors musique, qui s’offre pas loin de dix millions de vues pour sa vidéo la plus regardée de 2018, « L’invention du corps humain ».

Une dernière remarque avant de vous laisser découvrir le top YouTube 2018 : la télé s’invite aussi sur les internets avec deux programmes, Les anges de la télé-réalité (hum…) et un match de foot de la Coupe du monde 2018, qui n’est pas la finale mais le superbe Portugal – Espagne. Quant au cover (raté à mon avis) de Bella Ciao, la chanson étendard de la série Casa de Papel, il rappelle que même sur YouTube, Netflix n’est jamais très loin. A sa façon.

Voici le classement des vidéos les plus vues sur YouTube en 2018

Top 10 des vidéos les plus populaires en France en 2018 (Musique)

Mafiosa – Lartiste feat Caroliina

Djadja (clip officiel) – Aya Nakamura

Va bene [clip officiel b.o taxi 5] – L’algerino

La Meme (clip officiel) – Maitre Gims feat. Vianney

Bob Marley (clip officiel) – Dadju

Désaccordé – Vald

Bella Ciao – Naestro feat. Maitre Gims, Vitaa, Dadju & Slimane

Diarabi – Kaaris

Ramenez la Coupe à la Maison – Vegedream

Top 10 des vidéos les plus populaires en France en 2018 (hors-musique)

Dragon Ball – Le son des enfers ! – Le Rire Jaune

L’invention du corps humain – Cyprien

Dans la tête des chats – Norman

La chanson de la joie (défi YouTube warrior 2 perdu re-upload) – Mcfly & Carlito

Freestyle de potes – Squeezie feat. Seb & Maxenss

On regarde les 1ères vidéos de la chaîne – Bigorneaux & Coquillages

Les Anges de la TV réalité – Le monde à l’envers

Le musée des ex – Andy

Top 10 des vidéos les plus populaires dans le monde entier en 2018 (hors-musique)

To Our Daughter

Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

we broke up

Top 10 des vidéos les plus populaires dans le monde entier en 2018 (Musique)

Te Bote Remix – Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

Nicky Jam x J. Balvin – X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon