Voici les titres les plus écoutés sur Spotify pour faire du sport

L’application de musique en streaming Spotify vient dévoiler les morceaux les plus écoutés pour faire du sport.

Il parait que pour beaucoup, retrouver la forme physique sera l’une des résolutions phares de 2018. Une résolution récurrente qui comme tous les ans durera certainement quelques semaines, sauf pour les plus motivés. Parmi les plus de 25 millions de playlists sportives créées par des utilisateurs Spotify, voici le classement des musiques les plus motivantes pour les adeptes des sessions sportives.

C’est le morceau « You Don’t Know Me » du DJ britannique Jax Jones qui mène le trio de tête français, suivi de « More Than You Know » d’Axwell et Sebastian Ingrosso, les deux anciens du groupe Swedish House Mafia. L’artiste américain Eminem ferme la marche du podium français avec son titre « Till I Collapse », qui, au niveau mondial, reste la chanson la plus écoutée pour faire du sport.

Les villes les plus « sportives » : Oslo et Miami

Il faut croire que le climat n’entre pas vraiment en ligne de compte puisque autant les pays Nordiques que les Etats-Unis dominent la liste des villes qui écoutent le plus de playlists sportives avec en tête des villes aussi différentes qu’Oslo, Miami ou Washington D.C.

Cela étant, ceux qui souhaitent tenter de nouvelles expériences en 2018 pourront éventuellement se tourner vers des nouvelles tendances moins traditionnelles. L’écoute des playlists d’aquacycling a augmenté de 86%, celles dédiées au yoga-bière (oui, du yoga pratiqué en brasserie) de 137%, et une playlist a même été créé pour un programme sportif complètement nouveau: le yoga-chèvre (oui, du yoga pratiqué avec une chèvre pygmée sur le dos).

Bref, on ne sait pas toujours ce que fument certains mélomanes-sportifs-adeptes-de-Spotify (qu’on peut aussi appeler Melosportifyers), mais ça doit être de la bonne…

Voici le classement des titres les plus écoutées pour faire du sport en France

1. Jax Jones – You Don’t Know Me – Radio Edit

2. Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know

3. Eminem – Till I Collapse

4. Sean Paul – No Lie

5. Ed Sheeran – Shape of You

6. Martin Solveig – Places

7. Luis Fonsi – Échame La Culpa

8. Avicii – Lonely Together (feat. Rita Ora)

9. Maroon 5 – What Lovers Do (feat. SZA)

10. Drake – One Dance

Puis le classement mondial des titres les plus écoutées pour faire du sport dans le monde

1. Eminem – Till I Collapse

2. Post Malone – rockstar

3. Eminem – Lose Yourself – Soundtrack Version

4. Kendrick Lamar – HUMBLE.

5. Axwell /\ Ingrosso – More Than You Know

6. J Balvin – Mi Gente (feat. Beyoncé)

7. Camila Cabello – Havana

8. Jax Jones – You Don’t Know Me – Radio Edit

9. Dua Lipa – New Rules

10. Kanye West – POWER

Et enfin le classement mondial des villes écoutant le plus de musiques sportives

1. Oslo, Norvège

2. Miami, Floride, Etats-Unis

3. Washington, D.C., Etats-Unis

4. Londres, Royaume-Uni

5. Copenhague, Danemark

6. Göteborg, Suède

7. Phoenix, Arizona, Etats-Unis

8. Dallas, Texas, Etats-Unis

9. Auckland, New Zealand

10. Toronto, Ontario, Canada

J’en ai découvert quelques-uns. Effectivement ça passe pour faire du sport. Mais, comment dire, pas plus…