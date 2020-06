Voici une nouvelle astuce pour doper votre page Facebook

Si vous gérez une page Facebook, vous savez certainement déjà à quel point le taux d’engagement est important pour avoir de la visibilité sur le réseau social. Et il semblerait que l’un des moyens de doper le taux d’engagement soit de commenter vos publications, de discuter avec votre audience, afin de faire générer plus de commentaires (et donc d’interactions).

Vous le saviez déjà ? Maintenant, c’est encouragé par Facebook. En effet, le spécialiste des réseaux sociaux Matt Navarra a récemment mis en lumière une nouvelle fonctionnalité du réseau social qui encourage l’auteur d’une publication lorsque celui-ci participe aux conversations dans les commentaires et que cela permet de doper l’audience.

Plus précisément, il s’agit d’une notification envoyée par Facebook pour indiquer que le fait de commenter sa propre publication a permis d’augmenter le nombre de réactions sur celle-ci. Lorsqu’on ouvre la notification, un message indique également que « lorsque vous commentez sur les publications, les gens ont tendance à se connecter plus profondément avec vous ». Et un bouton permet même de voir des statistiques montrant que la différence entre les performances de la publication et celles des précédentes publications sur lesquelles l’auteur n’a pas fait de commentaires.

New! Facebook comment insights notification… pic.twitter.com/0hK0kH4Ep9 — Matt Navarra | 🚨 #StayAtHome (@MattNavarra) June 7, 2020

D’après Social Media Today, ces indications peuvent apparaître sur les pages et sur les profils personnels.

Commentez vos propres publications pour avoir plus d’engagements : logique

On notera que cela fait des années que Facebook encourage ce type d’interactions via l’algorithme du fil d’actualité. « […] nous allons maintenant prendre en compte l’évolution des signaux en temps réel. Alors maintenant, s’il y a beaucoup d’engagements de la part de nombreuses personnes sur Facebook sur un sujet, ou si un post d’une page obtient beaucoup d’engagements, nous pouvons comprendre en temps réel que le sujet ou le post de la page peut être temporairement plus important pour vous, nous devons donc montrer ce contenu plus haut dans votre flux », expliquait le réseau social en 2017.

Et maintenant, celui-ci va encourager les administrateurs et les auteurs des publications à commenter leurs propres publications afin de générer ces engagements, qui permettent en suite d’avoir plus de visibilité. Mais bien entendu, il ne s’agit pas non plus d’une solution.