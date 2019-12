Voitures électriques : Google Maps aide à trouver des bornes de recharge compatibles

Google Maps veut aider les conducteurs de véhicules électriques à trouver des bornes pour recharger leurs véhicules.

Au mois d’octobre 2018, l’application se dotait d’une fonctionnalité qui aide ceux-ci à trouver des stations de recharge.

Puis, en avril 2019, l’application a lancé une fonctionnalité qui permet de savoir si des bornes de recharge électrique sont libres.

Et cette semaine, la firme de Mountain View commence à déployer une autre fonctionnalité qui aidera les utilisateurs de Google Maps à trouver des bornes compatibles avec leurs véhicules.

Si l’app permettait déjà de savoir quels types de prises sont disponibles sur une station, maintenant, celle-ci se dote également d’une fonctionnalité de filtrage.

En substance, dans les paramètres de Google Maps, l’utilisateur pourra spécifier quelles sont les prises compatibles avec son véhicule, ce qui permettra de s’y retrouver plus facilement.

Comme vous pouvez le voir sur ces images partagées sur Twitter, une fois que l’utilisateur a sélectionné les prises qu’il recherche, l’application pourra filtrer les résultats.

Google added support for saving plug types that work with your EV, making it easier for electric car owners to quickly find compatible charging stations in @googlemaps pic.twitter.com/XxmIbsZG3O

— Jon Henshaw (@henshaw) December 16, 2019