Votre ordinateur est trop lent ? Commencez par installer la dernière version de Chrome

Google vient tout juste de déployer la dernière version de son navigateur Chrome sur Mac, Windows, et Linux. La version tant attendu Chrome 79 est désormais disponible avec ses nombreuses options pour améliorer la vitesse de votre CPU. En effet, cette version permet de freezer les onglets afin de rendre les onglets moins gourmands, sans oublier un grand nombre d’options liées à la sécurité et notamment la protection contre l’hameçonnage.

La fonction de « gel des onglets » permet d’économiser de la RAM, le CPU, mais également de la batterie. Les onglets qui n’ont pas été utilisés pendant les 5 dernières minutes seront en quelque sorte mis en veille. Pas de panique, il existe des exceptions comme la lecture audio et vidéo, mais aussi l’enregistrement.

Chrome 79 permet également de mieux sécuriser les mots de passe et de lutter contre le phishing. Par exemple, l’extension Password Checkup est désormais intégrée dans le cadre des services « Sync et Google », tandis que les nouvelles protections contre l’hameçonnage améliorent la navigation sécurisée et vous avertissent en cas de modification des mots de passe entrés sur des sites malveillants.

En plus de ces nouvelles fonctions liées à la sécurité, Chrome a également pensé à l’expérience utilisateur. Désormais, le navigateur met à disposition un presse-papiers qui permet de partager du texte facilement entre votre smartphone Android et votre ordinateur. Pour ce faire, il suffit simplement que les deux appareils soient connectés au même compte Google. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible chez tous les utilisateurs, il semblerait que Google mène une ultime phase de tests avant de véritablement lancer l’option au grand public.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez dès à présent télécharger la version desktop de Chrome 79 sous Windows, Chrome, Mac et Linux en cliquant sur ce lien. La version Android et iOS devrait être déployée dans les jours qui viennent.