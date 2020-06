Votre « vieux » MacBook Pro (de 2012) sera bientôt considéré comme obsolète par Apple

Apple allonge la liste de ses produits obsolètes

Apple va bientôt ajouter un nouveau produit à sa catégorie « Obsolète », qui regroupe les terminaux à la pomme qui ne bénéficient plus du moindre support technique via l’Apple Store. Bientôt, ce sera donc au tour du MacBook Pro Retina Display 15″ de 2012 de rejoindre la liste d’Apple.

Selon MacRumors, c’est le 30 juin prochain que cette version du MacBook Pro passera du stade de « Vintage » à « Obsolète ». SlashGear explique : « Si vous avez un MacBook Pro qui correspond à cette description et que vous aviez l’intention de le faire vérifier ou réparer, c’est le moment de le faire. » En effet, passée la date du 30 juin, Apple ne prendra plus en charge l’ordinateur.

De « Vintage » à « Obsolète »

A noter que ce MacBook Pro Retina Display 15″ de 2012 pourrait bien ne pas être le seul produit Apple à basculer dans la case « Obsolète » à la fin du mois de juin. En effet, de nombreux autres terminaux Apple sont actuellement classés comme Vintage, et pourraient bien eux aussi voir leur support technique être arrêté très bientôt.

C’est le cas des MacBook Air 11″ de 2010 et 2012, des modèles 13″ de 2011 et 2012, mais aussi des MacBook Pro de 2011 ou encore de l’iMac 21,5″ de 2011 et du Mac Pro de 2012. Il s’agit de produits plus anciens que l’ordinateur portable mentionné plus haut, et il serait donc étonnant que ces derniers continuent de bénéficier d’un quelconque support technique.

Rappelons que selon Apple : « les produits vintage sont ceux qui n’ont pas été vendus depuis plus de 5 et moins de 7 ans. » De leur côté, « les produits obsolètes sont ceux dont la vente a été interrompue il y a plus de 7 ans. » A noter que les produits Beats de marque Monster sont considérés comme obsolètes par Apple, quelle que soit la date de leur achat.