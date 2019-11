Vous allez bientôt pouvoir utiliser Spotify comme un karaoké !

Du karaoké sur Spotify ?

Il y a quelques années, la version PC de Spotify permettait d’afficher les paroles de certaines chansons en cours de lecture. Aujourd’hui, c’est la fonction Behind the Lyrics (by Genius) qui est proposée, cette dernière offrant quelques anecdotes, en plus de quelques extraits de paroles. Toutefois, il semblerait que Spotify ait dans l’idée de proposer une « vraie » expérience karaoké bientôt.

En effet, il y a quelques semaines, avec iOS 13, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité au sein d’Apple Music, permettant d’afficher à l’écran les paroles (de manière synchronisée) d’un morceau en cours de lecture. De cette manière, l’utilisateur peut non seulement lire/comprendre les paroles de certains titres, mais aussi profiter du côté « synchronisé » pour tenter de chanter comme Freddie Mercury.

Depuis quelques jours, certains utilisateurs de Spotify ont donc eu la (bonne) surprise de voir apparaître une nouvelle fonction « Lyrics ». Cette dernière s’affiche sur certains titres, et permet donc de profiter des paroles du morceau en cours directement sur l’écran, via un petit encart en bas de l’écran, avec la possibilité si on le souhaite d’afficher le tout en plein écran pour une meilleure lisibilité. Une fonction mise au point avec Musixmatch.

Spotify kalian ada lirik nya tak?: »V

Ini tiba tiba ada: »V kaget gw: »V eh trnyta dari musixmatch:V pic.twitter.com/DFO54qFzuQ — Aku sayang Wandireksen :(( (@notfndm) November 14, 2019

Cela fait des mois/années que les utilisateurs réclament cette fonction « Lyrics » à Spotify, mais le géant du streaming a toujours fait la sourde oreille à ce sujet. Nul doute que le lancement de cette fonction sur Apple Music a motivé les ingénieurs Spotify a s’activer, afin de ne pas laisser la moindre longueur d’avance au service d’Apple. A noter que Deezer propose lui aussi cette possibilité d’afficher les paroles d’une chanson.

A l’heure actuelle, cette nouvelle fonction « Real Time Lyrics » n’est disponible que pour une poignée d’utilisateur situés en Indonésie, au Canada ou encore au Mexique. Un porte-parole de Spotify a confirmé : « Nous pouvons confirmer que nous testons cette fonctionnalité sur un petit nombre de marchés. » A l’heure actuelle, impossible de savoir si cette dernière sera déployée dans une prochaine mise à jour de l’application.