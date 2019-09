WandaVision, le projet un peu fou de Disney+

On le sait, Wanda et Vision vont faire leur retour sur la plateforme Disney+. Le couple pour le moins inattendu du MCU, auront le droit à une place à part dans la phase 4 du MCU. Mais à quoi faut-il s’attendre ? On ne débordait pas sous les informations jusque-là, à part le fait que Paul Bettany et Elizabeth Olsen allaient récupérer leurs rôles. Mais l’acteur vient désormais de confier quelques détails supplémentaires. Honnêtement, on ne s’attendait pas forcément à ce qu’il a annoncé.

WandaVision, un film au long cours

L’acteur britannique s’est confié à MTV News. Le sujet de son interview ? Le moment où Kevin Feige, le patron de Marvel, lui a présenté le concept de WandaVision. Et autant dire qu’il n’était pas vraiment rassuré.

D’abord, j’ai cru qu’il m’avait fait venir pour me virer. Ou alors qu’ils voulaient faire partir mon personnage : ‘Écoute, Paul, nous t’aimons beaucoup, mais …’ Et au lieu de cela, Kevin Feige m’a proposé cette idée d’un film de six heures auquel je n’aurais jamais, jamais pensé..

Oui, un film de six heures pour WandaVision. Vous avez bien lu. Pourtant on parle bien de série. En effet, l’idée est donc de proposer un long-métrage divisé en six parties. Un projet qui peut surprendre, puisque l’on peine à trouver quelque chose du même genre. D’ailleurs, l’auteur ne s’en cache pas, il revendique ce qu’il définit comme un concept « tordu ».

C’est un projet tellement avant-gardiste, tellement étrange et tellement tordu… Puis il évolue de manière parfaite vers un territoire plus familier. Mais là où la série commence, c’est tellement spécial…

Pour en savoir plus, il va désormais falloir prendre notre mal en patience. La sortie de la série WandaVision est annoncée au printemps 2021 sur Disney+. Les acteurs vont quant à eux commencer le tournage à l’automne.