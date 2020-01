Vous pourrez bientôt enregistrer les appels téléphoniques sur Android

« Dans le cadre de cet appel, nous vous informons que cette conversation peut être enregistrée ». Celles et ceux qui ont déjà eu affaire à des plateformes téléphoniques connaissent la formule. Bientôt, ce pouvoir suprême ne sera plus réservé aux professionnels des appels impromptus. Le site XDA Developers révèle qu’une prochaine mise à jour de l’application Téléphone de Google inclurait une fonction d’enregistrement des appels vocaux. Pour les puristes, voici les lignes de code dénichées par XDA dans la version 43.0.289191107 d’Android :

<string name= »incall_label_record »>Record</string>

<string name= »incall_content_description_record_unchecked »>Record</string>

<string name= »incall_content_description_record_checked »>Recording</string>

Traduction : un bouton « enregistrer » ou « enregistrement » apparaîtra lors d’un appel téléphonique.

Installée par défaut sur presque tous les smartphones Android (certaines surcouches la rangent volontiers au placard), l’application Téléphone de Google brille par sa simplicité et son ergonomie. Hélas, elle ne propose plus la fonction « enregistrement d’appels ».

Pourtant, Google proposait bien cette fonctionnalité jusqu’à la version 9.0 Pie d’Android. Pourquoi l’avoir supprimée ? Le mystère reste entier. La bonne nouvelle est donc que l’entreprise fait marche arrière. Toujours selon XDA, Google travaillerait sur une nouvelle API depuis le mois d’avril permettant aux développeurs de proposer l’enregistrement des appels vocaux. Dès lors, il semble logique que son application maison inclue cette fonctionnalité.

Une fonction indisponible sur iPhone, enfin presque

Et pour les utilisateurs d’iPhone ? Officiellement, Apple ne propose pas de fonction d’enregistrement dans son application maison. Mais l’App Store regorge d’applications permettant de contourner cette limite. Toutefois, les manipulations peuvent parfois se révéler laborieuses. D’ailleurs, certaines d’entre elles sont payantes, avec un résultat souvent décevant. Pour l’heure, Apple ne semble pas décidé à intégrer nativement une telle fonctionnalité. Doit-on y voir un lien avec sa politique de respect de la vie privée ? Toutes les hypothèses sont envisageables.

Pas très RGPD tout ça ?

Toujours est-il que l’intégration d’une telle fonctionnalité peut se révéler très utile au quotidien. On imagine assez facilement les aspects pratiques dans la gestion des affaires courantes. On pense aux rendez-vous manqués ou aux débats animés avec un interlocuteur de mauvaise foi (on ne vise personne).

Dans un contexte plus sérieux, les enregistrements vocaux peuvent également servir de preuves dans des affaires judiciaires. Néanmoins, il faut avertir l’interlocuteur dès le début de la conversation. Dans le cas contraire, la preuve pourra être jugée irrecevable. L’avocat Roland Perez explique sur Europe 1 :

De manière générale, la diffusion d’extraits d’enregistrements d’une conversation caractérise une atteinte à la vie privée. Ce qui est en cause, c’est le caractère clandestin de l’atteinte, la localisation de l’enregistrement, (au domicile) et la durée de l’enregistrement.

Vous voilà prévenus !