Vous pourriez bientôt déposer vos robots à la garderie

Les robots font partie des technologies qui sont amenées à jouer un rôle croissant dans nos sociétés. Ces dernières années, on a pu voir des tentatives dans des hôtels (avec plus ou moins de succès), ou encore avec des animaux de compagnie que les chercheurs essaient de rendre toujours plus réalistes. Comme dans le domaine de la réalité virtuelle ou augmentée, c’est la notion d’immersion, de réalisme, qui est centrale dans beaucoup de cas. Pour favoriser le développement des robots dans nos sociétés, il faut permettre aux humains d’avoir une expérience sans accroc avec eux, qui ne prête pas à une réaction immédiate.

Éduquer les robots comme les enfants

Comme le raconte le site Futurism, un psychologue spécialiste du développement considère que la meilleure façon d’éduquer les robots seraient de favoriser leur apprentissage comme on le fait pour des bébés ou de jeunes enfants, dans des garderies surveillées par des être humains.

Ce dont vous avez besoin, c’est un peu un petit robot impuissant, pas très fort, qui n’arrive pas à casser beaucoup de choses et qui est en fait pris en charge par quelqu’un d’autre

explique Alison Gopnik, une professeur en psychologie à Berkeley. Ensuite, comme un enfant humain le ferait, ces robots doivent grandir et se transformer en un système autonome, capable d’aller dans le monde réel et d’être actif. Cela permettrait notamment de favoriser la curiosité, d’inciter les robots à être capables à s’adapter face à de nouveaux défis et sortir d’un schéma automatique, systématique. C’est là qu’intervient l’application d’une logique similaire à celle des humains pour qui les garderies, les environnements pour les enfants, constituent un espace sûr et idéal pour se développer dans les jeunes années. Reste à voir si le monde industriel est prêt à adopter cette méthode qui semble plus lente.