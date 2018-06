Vous pouvez désormais jouer à Skyrim sur Alexa

Quand Bethesda a diffusé pour la première fois cette vidéo, tout le monde a pensé qu’il s’agissait d’une blague. Après tout, le studio n’en serait pas à sa première. Jouer à Skyrim avec Alexa, une bien drôle d’idée !

Et non, ce n’est pas une blague

La vidéo avec l’acteur Keegan Michael Key est drôle. Impossible d’y voir autre chose qu’une machine à buzz, non ? Et bien non, malgré les apparences, il est vraiment possible de jouer à Skyrim sur Alexa.

Après avoir porté son RPG sur tous les supports possibles ou presque (PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch), l’éditeur décide de passer au niveau supérieur. Il s’agit sans aucun doute du premier jeu de ce niveau à disposer d’un portage pour Alexa. Celui-ci est nommé « Skyrim Very Special Edition« .

Un jeu gratuit (heureusement)

Alors, à quoi cela ressemble de jouer à Skyrim sans écran à travers une enceinte connecté ? A pas grand chose comme vous pouvez vous l’imaginer. Alexa essaie bien de vous guider en vous disant où vous êtes. Mais, à moins de connaître par cœur chaque repère de la carte, vous risquez d’avoir quelques difficultés. Si vous êtes amateur du genre, vous pouvez tout de même tenter votre chance en lui donnant des commandes par la voix.

Selon Numerama, vous aurez une sorte d’expérience numérique d’un « Livre dont vous êtes le héros« . Reste à voir si une IA réussira réellement à vous plonger dans l’univers à travers sa narration. On va être honnêtes, on a de sérieux doute, mais cela a au moins l’avantage d’être drôle pendant quelques minutes. Attention, Bethesda promet désormais un déploiement sur d’autres objets connectés. L’entreprise semble donc y croire !

Si vous vous laissez tenter, le jeu est bien entendu gratuit, (en même temps, il est difficile d’imaginer une autre solution) et peut se télécharger via Amazon.com sur les Amazon Echo. En revanche, il ne fonctionne pas avec la version française d’Alexa. Difficile de savoir si ce dernier point est amené à changer prochainement ou pas…