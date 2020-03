Vous pouvez nettoyer votre iPhone avec du désinfectant, c’est Apple qui le dit

Depuis un moment, on ne cesse de vous le répéter dans les médias : pour lutter contre la propagation du coronavirus, il est important de se laver les mains. Mais si vous ne nettoyez pas régulièrement votre smartphone, il est possible que celui-ci puisse favoriser cette propagation.

Heureusement, si vous utilisez un iPhone, vous pouvez nettoyer celui-ci avec des lingettes désinfectantes. Comme le note le site Engadget, Apple vient de mettre à jour une page sur le nettoyage de ses produits afin d’indiquer : « À l’aide d’une lingette à 70% d’alcool isopropylique ou de lingettes désinfectantes Clorox, vous pouvez essuyer doucement les surfaces dures et non poreuses de votre produit Apple, telles que l’écran, le clavier ou d’autres surfaces extérieures. N’utilisez pas d’eau de Javel. Évitez toute humidité dans les ouvertures et ne plongez pas votre produit Apple dans un produit de nettoyage. Ne pas utiliser sur des surfaces en tissu ou en cuir. »

Si certaines personnes ont pu hésiter à nettoyer leurs iPhone ou autre produit Apple avec des lingettes désinfectantes, c’est parce que d’après Engadget, Apple ne recommandait que l’eau. Mais aujourd’hui, empêcher la propagation du coronavirus est une priorité.

Votre smartphone peut être un véritable nid à microbes

Cela fait plusieurs années que des médias essaient d’attirer notre attention sur l’importance de nettoyer les écrans de nos smartphones, qui peuvent être de véritables nids à microbes. Il y a cinq ans, nous relayions par exemple une étude de Buzzfeed qui avait montré que les écrans de smartphones peuvent être plus sales que les sièges des toilettes.

Cela a également été indiqué par une étude réalisée par Insurance2go, une société britannique qui propose des services d’assurance pour les appareils électroniques. « Un siège de toilette et une chasse d’eau contenaient des quantités de bactéries plus faibles que » les smartphones avec lesquels ils ont réalisé leur étude.

Or, beaucoup de personnes ne nettoient pas leurs smartphones régulièrement. « Plus d’un tiers des Britanniques ont admis n’avoir jamais nettoyé leur smartphone et seulement 1 sur 20 nettoie son téléphone tous les six mois ou moins », indiquait par exemple Insurance2go en 2018.