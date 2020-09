Vous souhaitez profiter de Stadia sur iPhone ? C’est désormais possible

Lancé en novembre 2019 dans 14 pays, Stadia est la plateforme cloud gaming de Google. Suite à cette description, on s’attend à un projet incroyable, pourtant après un an d’existence les retours sont loin d’être unanimes. De son côté, Stadia se moque des critiques et continue d’évoluer tranquillement. Bientôt disponible par défaut sur les Chromebooks, Stadia n’est pas encore compatible avec tous les smartphones Android, donc encore moins iOS.

Stadia sur iOS, comment faire ?

Pourtant, nous avons mis la main sur une nouvelle application disponible dans l’App Store, qui permet de jouer via Stadia sur iPhone et iPad. Les règles mises en place par Apple ne sont pas encore prêtes à accueillir des services de cloud gaming comme Stadia, xCloud ou encore GeForce Now. Shadow fait partie des exceptions. L’application que nous avons débusquée n’est donc pas officiellement autorisée. Elle s’appelle Stadium et son développeur u/zmknox consacre un article complet sur Reddit à son sujet. Si l’on en croit ses explications, il suffit de télécharger l’application, d’entrer quelques informations et de se connecter à son compte Google.

Évidemment, Stadium n’est pas le premier service à proposer ce genre d’opportunité, mais cette application simplifie grandement les démarches. Le média américain The Verge a pris le risque de télécharger cette application non officielle et a pu tester quelques jeux. Les retours sont assez mitigés. Premièrement, l’interface Stadia ne s’adapte pas correctement aux iPhone. Ensuite, la manette DualShock 4 utilisée pour l’essai s’est déconnectée en pleine partie sans aucune raison. En ce qui concerne l’iPhone, l’expérience ne semble donc pas terrible.

Cependant, en nous attardant sur Reddit, nous avons pu trouver de nombreux témoignages bien plus positifs en ce qui concerne l’iPad. De nombreux utilisateurs ont déclaré que la solution de contournement leur convenait parfaitement. Reste à savoir si Google va faire interdire cette application, ou si la firme de Mountain View va plutôt utiliser les commentaires positifs pour lancer l’application officielle.