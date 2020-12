VPN : les 3 meilleures offres à prix choc pour Black Friday 🔥

Le Black Friday est la pĂ©riode la plus propice aux promotions et aux bonnes affaires. Une chose est sĂ»re, les VPN – grands champions de la cybersĂ©curitĂ© – ont rĂ©pondu prĂ©sent pour l’évènement. Utiles pour accĂ©der Ă tous les contenus, sĂ©curiser sa vie privĂ©e sur Internet et ses donnĂ©es numĂ©riques, les applications VPN sont un outil fondamental aujourd’hui.

Pour vous aider Ă y voir plus clair parmi les opĂ©rations des diffĂ©rents prestataires, nous avons sĂ©lectionnĂ© les trois meilleures offres VPN. Avant de vous les prĂ©senter en dĂ©tail, commençons avec NordVPN car c’est celui qui propose le deal le plus intĂ©ressant.

En ce jour de lancement officiel du Black Friday 2020, NordVPN fait gagner 3 mois d’abonnement Ă tous ses nouveaux utilisateurs. La seule condition pour en bĂ©nĂ©ficier est de souscrire Ă NordVPN pendant 2 ans. Heureusement, son abonnement 2 ans en baisse de 68% est accessible pour 75,65€ au lieu de 243,78€.

Pour souscrire Ă NordVPN et gagner 3 mois gratuits supplĂ©mentaires, c’est par ici :

NordVPN rallonge votre abonnement gratuitement

NordVPN se dĂ©marque des autres pour le Black Friday avec un abonnement gratuit de 3 mois qu’il fait gagner Ă tous ses nouveaux clients sans exception. Pour gagner les 3 mois de NordVPN, il suffit de souscrire Ă son abonnement sur 2 ans qui est en baisse de 68%. NordVPN ne vous coĂ»tera que 75,65€ contre 243€ – en sachant que votre forfait se verra rallonger. Ainsi, vous pourrez profiter de NordVPN Ă 2,80€ / mois pendant 27 mois au lieu de 10,16€.

Votre compte NordVPN permettra de connecter jusqu’Ă six appareils en mĂŞme temps. Vous ne devriez pas avoir de problème question compatibilitĂ© car l’application est installable sur Windows, Android, macOS, iOS, Linux et Fire TV.

Notez que cette offre est garantie sans condition. Si vous changez d’avis dans les 30 jours suivant votre achat, vous pourrez obtenir votre remboursement complet.

NordVPN met Ă disposition plus de 5 500 serveurs dans 59 pays. Cette quantitĂ© tout Ă fait respectable permet d’obtenir une nouvelle localisation en un rien de temps afin de dĂ©bloquer divers contenus (sites internet, services de streaming, applications…). NordVPN maximisera votre confidentialitĂ© en ligne en cachant votre adresse IP et en la remplacement par une provenant de son rĂ©seau. Ainsi, les sites que vous frĂ©quentez seront incapables de savoir d’oĂą provient la connexion et de connaĂ®tre votre identitĂ©.

Comme nous l’expliquions dans notre avis NordVPN, tous les serveurs NordVPN vous permettront une sĂ©curitĂ© optimale grâce Ă un chiffrement de pointe appliquĂ© Ă l’ensemble de vos donnĂ©es. Le fournisseur est Ă©galement dotĂ© de serveurs Double VPN, P2P, obfusquĂ©s et Onion Over VPN afin de rĂ©pondre Ă tous les besoins des utilisateurs. Si vous voulez regarder des contenus en streaming, ses serveurs standards feront l’affaire.

CyberGhost VPN est Ă son meilleur prix

Le VPN CyberGhost est cĂ©lèbre dans le monde entier et utilisĂ© par plus de 30 millions de personnes. Mais s’il figure dans notre classement des meilleures offres VPN du Black Friday ce n’est pas seulement grâce Ă sa renommĂ© et ses performances. Son prix aussi entre en jeu.

Et pour l’occasion, CyberGhost n’y est pas allĂ© par quatre chemins. Le tarif de son abonnement 3 mois est remisĂ© de -83% et tombe Ă 78€ au lieu de 467€. Ce n’est pas tout. Lors de la souscription, vous obtiendrez 3 mois gratuits qui viendront se rajouter Ă vos 3 ans. Vous pourrez donc utiliser CyberGhost VPN pendant 39 mois.

Si vous êtes réticent à vous engager sur une telle période, sachez que vous aurez tout le loisir de découvrir CyberGhost et de le tester sans risque pendant 45 jours grâce à sa garantie. Si jamais vous êtes déçu par son application, il suffit de demander votre remboursement au support client.

Sachez qu’un abonnement Ă CyberGhost donne le droit d’utiliser le VPN sur sept appareils en mĂŞme temps – soit une connexion de plus que NordVPN. Un moyen de rentabiliser un peu plus votre abonnement si vous le partagez avec un membre de votre entourage, par exemple. Afin d’Ă©tendre votre protection, l’application pourra ĂŞtre installĂ©e sur ordinateurs, tablettes, smartphones et Smart TV.

Le VPN CyberGhost vous permettra d’accĂ©der Ă de nombreux contenus dans le monde grâce Ă son infrastructure de 6 600 serveurs prĂ©sents dans 90 pays. Peu importe le site sur lequel vous vous rendez, votre connexion sera sĂ©curisĂ©e grâce Ă un protocole de chiffrement et un camouflage constant de votre identitĂ©. MĂŞme sur les rĂ©seaux Wi-Fi publics non sĂ©curisĂ©s, votre navigation restera privĂ©e.

Au-delĂ des serveurs standards, le prestataire en propose d’autres ultra rapides parfaitement optimisĂ©s pour les activitĂ©s de streaming et de tĂ©lĂ©chargement de torrents. Lors de notre test de CyberGhost VPN, nous avons pu constater ses très bonnes vitesses de connexion et aucun impact majeur sur notre bande passante.

Surfshark VPN chute Ă moins de 2 euros par mois

Surfshark est le dernier VPN que nous avons repĂ©rĂ©. Pour le Black Friday, il propose 3 mois gratuits supplĂ©mentaires et une rĂ©duction allant jusqu’Ă 83%. Cette offre est valable pour tout achat d’un abonnement 24 mois Surfshark. Au lieu de le payer Ă plein tarif, soit 294€, le VPN vous sera facturĂ© seulement 50,35€ et vous Ă©conomiserez 244€. Si vous prĂ©fĂ©rez parler en termes de prix mensuel, cela Ă©quivaut Ă un petit 1,86€ par mois.

Ă€ l’instar de NordVPN, Surfshark a mis en place une garantie de 30 jours Satisfait ou RemboursĂ© vous laissant l’opportunitĂ© de tester son application sans risque afin de vous faire un avis sur Surfshark VPN.

LĂ oĂą Surfshark se diffĂ©rencie c’est au niveau des connexions simultanĂ©es illimitĂ©es. Oui, vous avez bien lu. Avec Surfshark VPN, il n’y a aucune limite sur le nombre de pĂ©riphĂ©riques. Vous pourrez Ă©quiper les ordinateurs sous macOS, Windows et Linux, les appareils Android ainsi que les iPhone et iPad. Des extensions sur Chrome et Mozilla sont Ă©galement disponibles.

L’application Surfshark garantit une confidentialitĂ© poussĂ©e grâce Ă l’algorithme de chiffrement AES de 256 bits et une dissimulation de l’adresse IP des utilisateurs. En consĂ©quence, Surfshark VPN empĂŞche les annonceurs publicitaires de connaĂ®tre vos habitudes de navigation. Il vous protège Ă©galement contre le piratage, les logiciels malveillants et l’hameçonnage.

Ă€ l’aide de ses 1 700 serveurs dans 63 pays, Surfshark vous permettra de simuler une nouvelle localisation virtuelle afin de naviguer anonymement ou de dĂ©bloquer des contenus. Les adeptes de la cĂ©lèbre plateforme de SVoD ne seront pas en reste car Surfshark parvient Ă accĂ©der Ă une quinzaine de catalogues Netflix. Pour y parvenir, vous devrez simplement vous connecter au pays dĂ©sirĂ© et actualiser la page Netflix. Les films et sĂ©ries TV se mettront automatiquement Ă jour selon le territoire sĂ©lectionnĂ©.

