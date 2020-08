VR : Facebook Horizon est désormais disponible en version bêta

L’année dernière, la startup Roblox plaçait son application iOS parmi les plus populaires sur iPad, tous pays et utilisateurs confondus. Un succès qui semble avoir tapé dans l’oeil de… Facebook. En effet, le réseau social au logo bleu prépare sa propre alternative, qui propose également de profiter de nombreux jeux vidéo mais aussi d’en créer soi-même, au sein d’un monde virtuel où il est aussi possible de discuter avec les autres internautes. Son nom : Horizon.

Développée par l’équipe d’Oculus, cette expérience à 360° est logiquement compatible avec les casques du fabricant, racheté pour deux milliards de dollars en 2014 pour devenir une branche à part entière de l’entreprise de Mark Zuckerberg. Les premiers médias à avoir pu s’inscrire sur le service soulignent sa réactivité, sa flexibilité et surtout son design, qui serait déjà particulièrement réussi pour une édition préliminaire. Pour vous faire votre propre avis, il suffit de suivre ce lien afin de rejoindre la liste d’attente.

Sécurité et confidentialité

Une fois n’est pas coutume, dans son communiqué de presse annonçant le lancement de la bêta publique, Facebook a choisi de mettre l’accent sur la protection des données personnelles de ses utilisateurs. La firme précise ainsi qu’une Safe Zone a été conçue spécialement pour gérer les situations de crise. On peut y entrer d’un simple mouvement du poignet, et se retrouver alors dans un espace privé et indépendant de la partie pour prendre des décisions comme bloquer un autre joueur ou le signaler si son comportement est abusif.

Dans ce cas, un opérateur externe qui travaille avec l’éditeur pourra alors observer secrètement la scène afin d’identifier de potentielles violations des conditions d’utilisation d’Horizon et de prendre les mesures nécessaires en conséquence. Impossible, cependant, de savoir si de tels recours ont déjà dû être effectués, mais un tel tiers de confiance -que l’on peut aisément considérer comme un médiateur- pourrait effectivement venir pacifier le jeu.