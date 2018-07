Walmart s’associe à Microsoft (pour lutter contre Amazon)

Les entreprises Walmart et Microsoft ont annoncé un partenariat technologique de cinq ans dont l’objectif est de lutter contre l’influence d’Amazon.

Lors de la conférence Inspire de Microsoft, qui se tient à Las Vegas du 15 au 19 juillet, Walmart a révélé que les deux entreprises débutaient un partenariat stratégique. Basé sur les services Cloud computing proposés par Microsoft, l’accord permettrait à son partenaire de profiter de la plateforme applicative Azure et de Microsoft 365. Les entreprises travailleront également au développement de nouveaux projets axés sur l’intelligence artificielle et l’amélioration de service exploitant la technologie du machine learning. Les solutions d’intelligence artificielle pourraient par exemple aider Walmart à personnaliser ses campagnes marketing en fonction des internautes.

Walmart et Microsoft pour des magasins sans caisses ?

Comme le rappelle The Verge à raison, Walmart est le concurrent le plus imposant d’Amazon dans le secteur du retail, tandis que Microsoft est le principal rival d’Amazon lorsqu’il s’agit de services cloud. Il était donc logique que les deux entreprises s’associent finalement pour essayer de limiter la puissance de leur ennemi commun.

Néanmoins, il est important de rappeler que le partenariat intervient alors que Microsoft a fait part de son intérêt pour la conception d’une technologie rivale de celle exploitée par les magasins physiques Amazon Go. Annoncé en janvier 2018, le premier magasin d’Amazon a réussi à remplacer le personnel par d’ambitieuses technologies basées sur l’intelligence artificielle. De la même façon, les clients n’ont plus besoin de faire la queue puisque les caisses n’existent plus : désormais, l’on paye avec son compte Amazon et son mobile.

Pour sa part, Microsoft se pencherait sur une technologie similaire qui pourrait exploiter des caméras rattachées aux chariots présents dans les magasins. À ce jour, la firme a déjà embauché un spécialiste de la vision par ordinateur issu d’Amazon. De plus, la société de Bill Gates serait en pourparlers avec Walmart, qui trouverait certainement son intérêt dans ce projet puisque cela lui permettrait de rattraper son retard sur la société de Bezos.

Cependant, cette supposition n’a pas été évoquée lors de l’annonce officielle du partenariat.