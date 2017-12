Waze proposera un mode moto

Une mise à jour de Waze est désormais disponible spécialement pour les deux-roues sur le service de guidage par GPS. Itinéraires, alertes et informations spécifiques spécialement pensées pour les motards.

Il vous est sans doute déjà arrivé dans la circulation, alors que vous êtes coincés dans les bouchons, de voir une moto louvoyer entre les voitures. Un peu envieux, vous regardez votre Waze qui vous annonce encore de nombreux kilomètres de ralentissements. Une situation aussi observable sur des routes ou chemins qui vous sont inaccessibles, mais que les motards peuvent utiliser, s’ils connaissent la zone où ils se déplacent. Les choses pourraient même devenir encore plus simples pour eux.

Des itinéraires inaccessibles aux voitures

En effet, Waze, le service de guidage par GPS a déployé une mise à jour destinée à améliorer l’expérience des conducteurs de deux roues. Avec un support spécialement adapté à la moto ou au scooter ils pourront désormais profiter des mêmes alertes que les conducteurs des autres voitures, mais aussi de données spécifiques. Parmi celles-ci, des itinéraires adaptés et des informations pratiques. Vraisemblablement, l’état du trafic qui importe moins aux motards n’est pas au programme.

Avec cette mise à jour, la communauté d’utilisateurs de Waze qui compte déjà plus de 9,4 millions de personnes devrait encore se développer. D’autant que cette mise à jour semblait vraiment indispensable, tant l’expérience proposée aux deux-roues pouvait sembler limitée.

La filiale de Google (l’application a été achetée 966 millions de dollars en 2013) va toutefois faire face à de nouveaux défis dans ce déploiement. Faire un signalement d’accident, de ralentissement ou de route barrée tout en conduisant une moto n’est pas forcément aisé, ni sûr. A moins qu’une nouvelle interface n’ait été pensée, avec des icônes plus grosses par exemple, des polémiques sur la sécurité pourraient bien émerger. Le déploiement de la mise à jour sur les terminaux Apple et Android est en cours à l’heure actuelle. Pour l’activer, rendez-vous dans les paramètres de l’application, dans « Types de véhicule » puis sélectionner « Moto » et l’activer.