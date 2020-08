Wear OS : une nouvelle mise à jour rend les montres connectées plus performantes

Google s’apprête à lancer Android 11. Actuellement, cette nouvelle mouture du système d’exploitation sur mobile est testée avec sa dernière version beta. Et après cette dernière beta, Google sortira la version stable qui sera distribuée aux utilisateurs.

Mais en même temps, Google améliore également les versions d’Android pour les télévisions et pour les montres. Récemment, nous avons évoqué quelques nouveautés que la firme s’apprête à déployer sur Android TV. Et dans un nouveau billet de blog, celle-ci annonce également une mise à jour pour Wear OS, son système d’exploitation pour les montres connectées. L’annonce la plus importante concerne les performances.

« Dans la prochaine mise à jour OTA prévue à l’automne, nous améliorons les performances en accélérant l’accès à vos informations et le démarrage de vos applications », explique l’équipe d’Android. « Nous simplifions le processus d’association pour faciliter l’intégration. Vous verrez des améliorations à notre SysUI pour des commandes plus intuitives pour la gestion des différents modes de montre et des entraînements. Et avec les améliorations du cœur du processeur, vous constaterez également une amélioration de la vitesse jusqu’à 20% du temps de démarrage de vos applications. »

Mais ce n’est pas tout. Google a également créé une application pour encourager le lavage des mains (contre le coronavirus), et évoque aussi une nouvelle application météo. Par ailleurs, de nombreuses autres nouveautés sont prévues pour 2021.

En attendant la « Pixel Watch », de nouveaux partenaires rejoignent Google

Alors que de nombreux partenaires qui avaient utilisé Wear OS à son lancement on cesser d’utiliser cette version d’Android pour les montres, Google en accueille aussi de nouveaux. Dans son billet, la firme rappelle que récemment, Oppo, Suunto et Xiaomi ont décidé de lancer des montres utilisant ce système d’exploitation. Et Qualcomm propose un nouveau processeur qui équipera la prochaine génération de montres sous Wear OS.

Mais pour le moment, Google n’évoque toujours pas de « Pixel Watch ». Pour le moment, la firme de Mountain View se contente de proposer son système d’exploitation à d’autres constructeurs. Cependant, de nombreuses rumeurs suggèrent que celle-ci prépare le lancement d’une montre Pixel Watch. Et l’annonce de l’acquisition de Fitbit en 2019 ne fait que corroborer ces rumeurs. Mais pour le moment, cette acquisition n’a pas encore été finalisée. Il est tout à fait possible que Google attende la finalisation de ce deal avant de présenter sa première montre connectée.