WES 2010 : en direct de la convention annuelle RIM BlackBerry

Je m’envole ce jour pour Orlando, USA, où je vais assister au WES, la grande convention annuelle de RIM BlackBerry, à l’invitation de BlackBerry France. Le WES (Wireless Enterprise Symposium) se tient au World Center Marriott & Convention Center d’Orlando (Floride) du 26 au 28 avril et réunit tous les acteurs de la plateforme BlackBerry.

Le WES (Wireless Enterprise Symposium) se tient au World Center Marriott & Convention Center d’Orlando (Floride) du 26 au 28 avril et réunit tous les acteurs de la plateforme BlackBerry. Une succession de sessions et keynotes qui s’adressent à chaque secteur de l’économie du mobile avec bien sûr un focus sur l’évolution des usages du BlackBerry en entreprise (« Mobility as a business driver », « Mobile architecture for today’s BlackBerry administrator »…) mais aussi des conférences dédiées aux développeurs (« Developping mobile applications for the enterprise »). Dans cette dernière session il sera plus particulièrement question de BlackBerry Application Platform v5.0 et de la nouvelle BlackBerry Browser Widget platform, qui va permettre de simplifier le processus de déploiement d’applications mobiles en HTML et JavaScript.

Le point d’orgue de cette convention sera sans aucun doute la keynote mardi matin de Mike Lazaridis, le fondateur et PDG de RIM BlackBerry.

Certaines sections de cette convention sont encore confidentielles (j’ai signé un NDA avant de sauter d’ans l’avion) donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment (d’ailleurs je n’en sais pas plus) mais j’espère que nous aurons la bonne surprise d’assister à la présentation de nouveaux terminaux et de revenir avec quelques informations en avant-première de cet aller-retour express au pays des alligators et de Disneyworld. Comme d’habitude vous aurez droit à un compte-rendu complet de la convention à mon retour. D’ici-là vous pourrez aussi me suivre sur Twitter où je vous ferai partager en direct mes petites notes prises sur le vif.

Ah, au fait, que BlackBerry me pardonne par avance cette petite incartade : je vais profiter du transit à Chicago (ou à Miami au retour) pour partir à la chasse à l’iPad, et j’espère bien remplir ma musette avec au moins un exemplaire.