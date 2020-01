WhatsApp dévoile enfin son dark mode

Quelle que soit l’application sur laquelle le dark mode est déployé, sa présence ne laisse pas indifférente. Sois on aime, sois on déteste, mais quoi qu’il en soit, de plus en plus d’applications proposent cette interface sombre. Après Twitter, Messenger, Slack, Gmail, ou encore Facebook (encore en phase de test), c’est désormais WhatsApp qui annonce cette mise à jour pour les utilisateurs sous Android.

Selon les premières informations, les utilisateurs de WhatsApp qui font partie du programme beta du Google Play Store ont déjà du recevoir le dark mode dans leur application si elle est à jour (2.20.13). Malheureusement, le programme n’accepte plus de nouvelles inscriptions pour le moment, cependant vous pouvez toujours télécharger l’APK séparément si vous souhaitez vraiment activer le dark mode.

Dark Theme Day!

Now you have the dark theme on WhatsApp beta for Android 2.20.13.

What about WhatsApp Web? 🤔

Install a browser extension and apply the Dark Theme in WhatsApp Web! 😍https://t.co/2LSpDsoazL

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 22, 2020