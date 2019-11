WhatsApp est-t-il en train de vider la batterie de votre smartphone Android ?

Si vous utilisez WhatsApp sur un smartphone Android, en particulier si c’est un modèle de la marque OnePlus, vous devriez peut-être vérifier que l’application ne consomme pas une quantité anormale d’énergie sur votre appareil.

En effet, comme le rapporte le site Android Authority, de nombreux utilisateurs de smartphones OnePlus se plaignent sur Reddit et sur le forum du constructeur d’un problème d’autonomie qui serait causé par l’application WhatsApp.

« Je me demandais pourquoi mon téléphone s’épuisait un peu plus vite que la normale aujourd’hui. 16% de la batterie ont été aspirés par WhatsApp après seulement une utilisation active de moins de 5 minutes aujourd’hui », lit-on par exemple dans une publication sur Reddit.

Certaines personnes indiquent que des problèmes similaires ont été observés sur des modèles d’autres marques, comme Xiaomi.

L’origine de ce problème n’est pas encore connue

Pour le moment, WhatsApp et OnePlus ne se sont pas encore exprimés sur ce problème signalé par des utilisateurs et on ne sait pas précisément quels modèles, ou quelles versions du système d’exploitation, sont concernés.

Mais d’après Android Authority, il semblerait que ce problème soit apparu après la mise à jour de l’application WhatsApp vers la version 2.19.308.

En attendant un correctif ou des informations sur l’origine de ce problème et les appareils concernés, vous pouvez vérifier dans les paramètres de votre smartphone Android le pourcentage de batterie qu’utilise l’application WhatsApp.