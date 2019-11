WhatsApp vous permet maintenant de choisir les contacts qui peuvent vous ajouter à des groupes

Vous aimez être ajouté à des groupes sans qu’on vous demande votre avis ? Si la pratique peut être exaspérante sur Facebook, elle existe également sur WhatsApp, sauf qu’ici c’est généralement pour des raisons pratiques, et pas pour vous faire rester plus longtemps sur la plateforme.

Cela étant, pouvoir avoir plus de choix dans ses préférences ne nuit pas. WhatsApp déploie un nouveau paramètre qui vous permet de spécifier quelles personnes dans votre liste de contacts peuvent vous ajouter à des groupes sur sa plate-forme de messagerie. Cette nouvelle option d’une version améliorée d’une fonctionnalité qui avait été lancée en avril cette année. Dans l’itération précédente, vous pouviez choisir d’autoriser n’importe qui à vous ajouter à des groupes, ou à tous vos contacts, ou à personne.

Améliorer la confidentialité

Cette nouvelle version vous permet de choisir certaines personnes qui peuvent vous ajouter à des groupes, ce qui évite que des personnes que vous ne connaissez pas bien vous ajoutent à des groupes aléatoires.

Pour activer cette fonctionnalité, il faudra aller dans les Paramètres/Réglages de votre application, puis appuyer sur Compte > Confidentialité > Groupes, et sélectionner l’une de ces trois options : « Tout le monde », « Mes contacts » ou « Mes contacts sauf… ». « Mes contacts » signifie que seuls les utilisateurs présents dans votre carnet d’adresses peuvent vous ajouter aux groupes, et « Mes contacts sauf… » procure un contrôle supplémentaire sur qui, parmi vos contacts, peut vous ajouter à un groupe. Dans ces cas-là, si un(e) admin ne peut pas vous ajouter à un groupe, il lui sera demandé de vous envoyer une invitation en privé sur une discussion individuelle, ce qui vous laissera le choix d’intégrer le groupe ou non. Vous disposerez de trois jours pour accepter l’invitation avant qu’elle n’expire.

Cette nouvelle option est en cours de déploiement depuis le 5 novembre. Après vérification, elle ne semble pas encore disponible – en tout cas sur iOS – au moment où cet article est écrit, et aucune mise à jour de l’application WhatsApp n’est encore proposée dans l’App Store.