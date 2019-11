WhatsApp vous permettrait bientôt d’utiliser un compte sur plusieurs appareils (même un iPad)

WhatsApp est l’un des services de messagerie les plus utilisés au monde. Il a l’avantage d’être accessible sur toutes les plateformes, contrairement à iMessage, par exemple. De plus, WhatsApp chiffre les communications par défaut, ce qui n’est pas le cas de Facebook Messenger (qui appartient au même groupe).

Mais l’un des défauts de WhatsApp, c’est que le service ne permet pas d’utiliser un compte sur deux appareils. Le compte WhatsApp est lié à un numéro de téléphone et celui-ci n’est supposé être utilisé que sur l’appareil qui utilise ce numéro (sauf pour la version web pour PC).

Cela pourrait cependant changer puisque, d’après de récentes rumeurs, WhatsApp développerait enfin une fonctionnalité qui permettra d’utiliser un compte sur deux appareils. Si pour le moment, le service n’a encore rien annoncé dans ce sens, c’est ce qu’indique le média BGR, qui relaie des informations de WABetaInfo.

Bientôt une version iPad de WhatsApp ?

D’après ces sources non officielles, cette nouvelle fonctionnalité permettrait donc d’utiliser le même compte WhatsApp sur deux appareils différents et en même temps. De plus, cette nouvelle fonctionnalité n’affecterait pas la sécurité du service, grâce à une nouvelle méthode de chiffrement. De ce fait, WhatsApp prévoirait même de lancer une application pour l’iPad.

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à prendre avec les pincettes d’usage.

On notera également qu’actuellement, WhatsApp est la seule application de Facebook qui propose des appels chiffrés de bout en bout. Mais comme l’a découvert Jane Manchun Wong, spécialiste en reverse engineering, Facebook testerait également la possibilité de chiffrer les appels sur Facebook Messenger.

Il est possible que tout cela entre dans le cadre de la nouvelle vision de Mark Zuckerberg pour la messagerie instantanée. En substance, le patron de Facebook souhaite faire converger les services de messagerie de Facebook Messenger, WhatsApp et Instagram, tout en appliquant le chiffrement de bout en bout par défaut comme sur WhatsApp.